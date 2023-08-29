Бывший посол США назвал единственный способ, как закончить войну в Украине

Москва согласилась уважать суверенитет Украины, подписав Будапештский меморандум в 1994 году. Правда, в Москве знали, что Вашингтон всерьез не намерен ничего "гарантировать" Украине в сфере безопасности, о чем свидетельствует слово "заверение", фигурирующее в соглашении. "Заверение в безопасности" - не такая строгая и прямая формулировка, как "гарантии".

Ведь 20 лет спустя Путин на деле доказал, что он имел в виду под "заверениями в безопасности от США", когда был оккупирован Крым и созданы марионеточные "государства" на востоке. То же самое произошло и в 2022 году, когда российские танки вошли на всю территорию остальной страны.

Не сумев гарантировать безопасность Украины в Будапеште в 1994 году, а затем на саммите НАТО в 2008 году, когда Украина была готова к приглашению в НАТО, Запад дал России сигнал, что "ее соседи не так важны, как отношения с Москвой".

Змея укусила, но не убила

К сожалению, политика США (и Запада) в отношении Украины остается источником беспокойства. Администрация Байдена поставляет Украине много оружия (по сравнению с 2014 годом и президентом Обамой, который отказался предоставить летальное оружие, чтобы не провоцировать Путина). При этом Украина до сих пор не получила того, что ей больше всего нужно - дальнобойной артиллерии и авиации, которые обеспечили бы ей превосходство в воздушном пространстве.