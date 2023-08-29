Бывший посол США назвал единственный способ, как закончить войну в Украине

В то время когда Россия показала свою истинную сущность, Запад должен перестать проводить свою политику так, будто Украина является "одной из точек" в отношениях с Россией. Кроме того, Украина должна стать членом НАТО уже в следующем году. Это единственный способ положить конец войне в Украине, считает бывший посол США в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Грузии Иен Келли.
Келли рассказал Forbes, что после распада Советского Союза Соединенные Штаты возлагали очень большие и позитивные надежды на отношения с Москвой. Между тем отношения с Киевом всегда были непростыми. Поддерживая независимость Украины, Вашингтон не раз давал понять, что отношения с Киевом отойдут на второй план, поскольку главной целью является сотрудничество с Москвой.
Приютить змею
В первые годы после распада СССР Джордж Буш-старший и его преемник Билл Клинтон увидели историческую возможность интегрировать Россию в западное общество, которое было гарантом мира и сотрудничества. После распада СССР ядерное оружие было у четырех стран - России, Украины, Беларуси и Казахстана. Опасаясь бесконтрольного применения ядерного оружия, главным приоритетом была передача всего ядерного потенциала бывшего СССР под контроль одной страны - России.
Беларусь и Казахстан быстро отказались от ядерного оружия, в то время как Украина испытывала смешанные чувства по этому вопросу, поскольку украинцы еще в 1990-е годы рассматривали ядерное оружие как способ обезопасить себя от будущей агрессии.
Политика Вашингтона была построена на ложных предположениях о том, что Россия станет равноправным международным партнером. Западным политикам первый президент России Борис Ельцин казался защитником демократии, который не хотел возвращаться к агрессивной и экспансионистской политике своих предшественников. В 1991 году посольство США в Москве заявило, что "Ельцин станет человеком, который будет уважать Конституцию и демократию".
В Киеве было другое мнение о Ельцине. Они вспомнили события августа 1991 года, когда было сделано заявление от имени Ельцина. В нем говорится: "Если Украина провозгласит независимость, то Россия будет иметь право поставить под сомнение существующие границы Украины". Под этим мы определенно подразумеваем Крымский полуостров и Донбасс на востоке страны. Поэтому Ельцин отправил в Киев своего вице-президента Александра Руцкого, который должен был убедить Киев в том, что провозглашать национальную независимость в существующих границах не стоит.
Украинцы не захотели прислушаться к возражениям Москвы, и Ельцин подал в отставку. Однако Киев больше не доверял Ельцину, как и людям, ставившим под сомнение территориальную неделимость Украины.
Здесь Вашингтон продолжал верить в репутацию Ельцина как демократа и защитника конституционных ценностей. Президент Клинтон даже хотел выдвинуть требование - США поддержат независимость Украины, если Киев откажется от ядерного сдерживания против Москвы. Ведь Клинтон даже заявил тогдашнему министру иностранных дел Украины Анатолию Зленко, что "сначала денуклеаризация Киева, потом визит президента Леонида Кучмы". Разумеется, Кучма отменил свой визит в Вашингтон.
Иллюзорные гарантии безопасности
Что мы действительно знаем, так это то, что Киев согласился передать свое ядерное оружие России при условии, что Запад предоставит гарантии безопасности. В конце концов соглашение с США было достигнуто, однако Вашингтон категорически выступил против использования слова "гарантия". Вместо этого используется слово assurance (заверение). Правда, слово "гарантия" можно увидеть на русском и украинском языках в документе-соглашении об отказе Украины от ядерного оружия.
Москва согласилась уважать суверенитет Украины, подписав Будапештский меморандум в 1994 году. Правда, в Москве знали, что Вашингтон всерьез не намерен ничего "гарантировать" Украине в сфере безопасности, о чем свидетельствует слово "заверение", фигурирующее в соглашении. "Заверение в безопасности" - не такая строгая и прямая формулировка, как "гарантии".
Ведь 20 лет спустя Путин на деле доказал, что он имел в виду под "заверениями в безопасности от США", когда был оккупирован Крым и созданы марионеточные "государства" на востоке. То же самое произошло и в 2022 году, когда российские танки вошли на всю территорию остальной страны.
Не сумев гарантировать безопасность Украины в Будапеште в 1994 году, а затем на саммите НАТО в 2008 году, когда Украина была готова к приглашению в НАТО, Запад дал России сигнал, что "ее соседи не так важны, как отношения с Москвой".
Змея укусила, но не убила
К сожалению, политика США (и Запада) в отношении Украины остается источником беспокойства. Администрация Байдена поставляет Украине много оружия (по сравнению с 2014 годом и президентом Обамой, который отказался предоставить летальное оружие, чтобы не провоцировать Путина). При этом Украина до сих пор не получила того, что ей больше всего нужно - дальнобойной артиллерии и авиации, которые обеспечили бы ей превосходство в воздушном пространстве.
Вашингтон застопорился, потому что боится Путина. Ключевым моментом здесь является предположение, что "Путин спровоцирует большую войну, если Украина... применит американское оружие против России". В принципе, с американской стороны это могло звучать примерно так: "Мы не доверяем вам наше оружие, потому что вы можете ударить по России".
Есть в этой истории и моральная сторона. Запад поддерживает контрнаступательные планы Украины, зная, что им не придется отправлять в бой своих солдат, но и лучшее оборудование и боеприпасы также не высылаются. Тем не менее многие политики и бизнесмены смотрят на Россию как на средство продвижения своих деловых интересов и получения прибыли.
Перепуганный офицер армии США заявил в июле The Wall Street Journal, что "США никогда не предприняли бы успешную атаку без поддержки с воздуха. У украинцев нет такой поддержки". Аналогичным образом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "большое количество солдат гибнет из-за отсутствия поддержки с воздуха".
Короче говоря, эту политику в отношении России - "только не провоцируй" - следует прекратить и полностью поддержать Украину.
Она должна иметь доступ ко всему оружию, находящемуся в арсенале Запада. Отсутствие у Украины мощного оружия затягивает агонию войны и ставит под сомнение реальные цели и слова Запада о прекращении путинской войны.
После окончания войны не будет прочного мира и стабильности, если Запад наконец не предоставит Украине ГАРАНТИИ безопасности, а не заверения. Лучший способ - обеспечить членство Украины в НАТО со всеми вытекающими последствиями, включая пятую статью.
Очередной саммит НАТО состоится в следующем году в Вашингтоне. Это очень символичное место, чтобы гарантировать статус Украины как члена НАТО и дать сигнал Москве о том, что Украина и Запад неделимы и что Украина заслуживает того, чтобы быть неотъемлемой частью общества западных стран.
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