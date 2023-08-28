Lidl в Эстонии понес крупные убытки в прошлом году

Убыток вызван инвестициями и сопутствующими процессами. Компания намерена покрыть убытки за счет прибыли следующих лет, говорится в годовом отчете Lidl Eesti.

Всего с 2016 года Lidl инвестировала в долгосрочные активы в Эстонии на сумму 111,1 миллиона евро. В прошлом финансовом году компания инвестировала 25,1 миллиона евро. CE-Beteiligungs-GmbH, акционер Lidl Eesti OÜ, увеличил уставный капитал компании на 40 миллионов евро для финансирования инвестиций в 2022 году.

В прошлом году на предприятии работало в среднем 740 человек, затраты на зарплату которых составили почти 15,3 миллиона евро.

В этом году компания планирует сосредоточиться на своем основном бизнесе - розничной торговле - и продолжить деятельность по расширению. В отчете руководство отмечает, что ценовое позиционирование компании в секторе складских магазинов позволяет приобретать долгосрочных клиентов.

Cеть супермаркетов Lidl начала свой бизнес в Эстонии в марте 2022 года, открыв розничную сеть из восьми магазинов. В дальнейшем строительство магазинов продолжится, и вскоре в Эстонии откроются 13 магазинов этой сети. Lidl входит в розничную группу Schwarz.

Финансовый год Lidl Eesti OÜ длился с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.