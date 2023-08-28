Жители Добельского края продолжают восстанавливать поврежденное ураганом имущество

Въезжая в Добельский край, уже на дороге видна суета. Несколько деревьев все еще склоняются над проезжей частью. В Зельмени суету можно заметить во дворе почти каждого дома.

"Повреждения со всех сторон. Хуже всего, конечно, в жилом доме. Черепица прослужила почти сто лет. Одна сторона останется, потому что мы не можем финансово потянуть обе стороны. Для второй стороны, скорее всего, привезут материалы на этой неделе", - сказала Илзе Вилциня, владелица домашнего кафе Virtuves burvestības.

Общие затраты на ремонт превысят несколько десятков тысяч евро. Поддержка муниципалитета в размере 3000 евро не покроет расходы. "Деньги получили, спасибо муниципалитету. Довольно оперативно. Вероятно, мы получили максимальную сумму. У нас большая площадь. Какая-то десятая часть будет покрыта", - призналась Вилциня.

В свою очередь, житель Зельмени Эрик заявил, что его спасением стала благотворительная организация Tavi draugi, предоставившая ему шифер.

Муниципалитет сообщил, что более 1600 домохозяйств уже обратились за поддержкой, и люди продолжают обращаться за поддержкой каждый день.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке