Жители Добельского края продолжают восстанавливать поврежденное ураганом имущество

Большинство крыш домов, поврежденных во время сильного урагана, сейчас покрыты пленкой. Однако это не выход - ветер рвет пленки, рассказывает передача Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Въезжая в Добельский край, уже на дороге видна суета. Несколько деревьев все еще склоняются над проезжей частью. В Зельмени суету можно заметить во дворе почти каждого дома.
"Повреждения со всех сторон. Хуже всего, конечно, в жилом доме. Черепица прослужила почти сто лет. Одна сторона останется, потому что мы не можем финансово потянуть обе стороны. Для второй стороны, скорее всего, привезут материалы на этой неделе", - сказала Илзе Вилциня, владелица домашнего кафе Virtuves burvestības.
Общие затраты на ремонт превысят несколько десятков тысяч евро. Поддержка муниципалитета в размере 3000 евро не покроет расходы. "Деньги получили, спасибо муниципалитету. Довольно оперативно. Вероятно, мы получили максимальную сумму. У нас большая площадь. Какая-то десятая часть будет покрыта", - призналась Вилциня.
В свою очередь, житель Зельмени Эрик заявил, что его спасением стала благотворительная организация Tavi draugi, предоставившая ему шифер.
Муниципалитет сообщил, что более 1600 домохозяйств уже обратились за поддержкой, и люди продолжают обращаться за поддержкой каждый день.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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