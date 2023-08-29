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"Они делают это специально". В Ильгюциемсе во второй раз за полгода загорелись сараи

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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Впервые информация о горящих сараях в Ильгюциемсе прозвучала еще в марте. Тогда местные жители посчитали, что масштабный пожар на площади в 55 квадратных метров произошел из-за брошенного окурка. Однако в конце прошлой недели они загорелись снова, и местные считают, что это был злой умысел, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

В марте жители улицы Реньгес посчитали, что в пожаре двух сараев виноваты бездомные, которые обитают на территории уже годами.

Однако в субботу, 26 августа, загорелись те же самые сараи. Первый и второй корпус дома номер семь по улице Реньгес находятся очень близко к месту возгорания. Впрочем, эвакуироваться жителям не пришлось.

Теперь жители считают, что регулярное горение напоминает систематический план.

"Они делают это специально. Чтобы "содрать" с нас деньги. Потому что, если придется их снести, то нам, всему дома, придется за это платить. Они никому не нужны", - рассказала меcтная жительница.

Это правда - за снос сараев придется платить жильцам первого и второго корпуса. Rīgas namu pārvaldnieks указывает, что за состояние сараев ответственность несут сами жители.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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