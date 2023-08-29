"Они делают это специально". В Ильгюциемсе во второй раз за полгода загорелись сараи

Впервые информация о горящих сараях в Ильгюциемсе прозвучала еще в марте. Тогда местные жители посчитали, что масштабный пожар на площади в 55 квадратных метров произошел из-за брошенного окурка. Однако в конце прошлой недели они загорелись снова, и местные считают, что это был злой умысел, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.