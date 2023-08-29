Вт, 29.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

У индонезийских островов Бали и Ява произошло сильное землетрясение

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Последствия землетрясения
Последствия землетрясения Фото: AP/Scanpix

Во вторник на индонезийских островах Бали и Ява произошло сильное землетрясение и афтершоки, что вызвало панику среди жителей, однако сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в 181 километрах к северо-востоку от островка Гильяир, расположенного у побережья острова Ломбок вблизи Бали, а гипоцентр - на глубине 513,5 километра.

Индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики оценило магнитуду землетрясения в 7,4 балла и заявило, что оно не представляет угрозы цунами, но предупредило о возможных афтершоках.

Через несколько минут после этого землетрясения в том же районе произошел афтершок магнитудой 5,4.

Многие жители и туристы выбежали из своих домов и гостиниц в поисках возвышенностей, но успокаивались после получения смс-сообщений о том, что землетрясение вряд ли вызовет цунами.

Землетрясение и афтершоки ощущались также жителями провинций Восточная Ява, Центральная Ява, Западная Нуса Тенггара и Восточная Нуса Тенггара, где здания раскачивались в течение нескольких секунд.

Землетрясение и афтершоки ощущались также жителями провинций Восточная Ява, Центральная Ява, Западная Нуса-Тенггара и Восточная Нуса-Тенггара, где здания раскачивались в течение нескольких секунд.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх