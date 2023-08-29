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Миллионер Юлий Круминьш назвал наследника своей империи

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Юлий Круминьш
Юлий Круминьш Фото: Edijs Pālens/LETA

Миллионер Юлий Круминьш в шоу "Знаменитости. Без фильтра" рассказал, кому передаст свой бизнес и недвижимость. 

Круминьш говорит, что осознает, что ничто не вечно, даже он сам, поэтому он вовремя подумал и присмотрелся к своим детям, которые могли бы обладать необходимыми качествами, чтобы продолжать его дело, когда ему придется отправиться в мир иной.

Круминьш признался, что свой бизнес (новую гостиницу в Юрмале) он оставит дочери Майе. Она уже сейчас активно работает над гостиницей, сам Круминьш особо не вмешивается в ее работу, только во время встреч делится советами. 

Принимая съемочную группу шоу у себя в гостинице, Круминьш рассказал, что она стоила около шести-семи миллионов.

Как известно, у Круминьша 15 внуков. Он всегда подчеркивал, что самой большой ценностью для него является его семья и он - ее глава. Бизнесмен рад заботиться о 25 близких родственниках.

В декабре предприниматель отметит свое 80-летие. 

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