В ЕС еще многое предстоит сделать: Домбровскис готов продолжить работу в Еврокомиссии

По его словам, в Европейском союзе многое предстоит сделать - по экономическим вопросам, механизму восстановления и устойчивости, по поддержке Украины, и он готов продолжить работу, если следующая Еврокомиссия дает Латвии такую возможность и правительство будет готово его выдвинуть.

Домбровскис был лидером списка "Нового Единства" на двух последних выборах в Европейский парламент. Он два срока подряд является еврокомиссаром. Сейчас в Латвии формируется новое правительство, а кандидата в еврокомиссары от Латвии выдвигает Кабинет министров.

В демократических странах считается хорошей практикой, если один человек находится на посту не более двух сроков подряд, соответственно, были различные спекуляции по поводу действий "Нового Единства" по выдвижению кандидата на должность комиссара. Например, были слухи, что на должность может претендовать подавший в отставку премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Следующие выборы в Европарламент запланированы на июнь 2024 года, после чего будет утвержден и новый состав Еврокомиссии, в котором государства-члены разделены по сферам ответственности. Комиссары, избранные в Европарламент, должны решить, начать ли работу в Европарламенте или остаться еще на несколько месяцев на должности комиссара, поскольку эти должности не могут совмещаться.