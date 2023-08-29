Как пропаганда в РБ комментирует смерть Пригожина

"Спровоцировать новый поход "Вагнера" на Москву"

"У смерти Евгения Пригожина есть цель. Это смута. Слишком много сил и ресурсов включилось в раздувание пожара междуусобицы в России", - написал "эксперт по национальной безопасности" газеты "СБ. Беларусь сегодня" Александр Тищенко. Он считает, что "на Западе пытаются спровоцировать бойцов и командиров "Вагнера" на новый бунт и поход на Москву". "Именно на их плечах там размечтались взломать оборону российского государства. Вот где на самом деле готовился пресловутый контрнаступ. И начать его должна не Украина, как всем внушали", - пишет Тищенко.

"Они (западные страны. - Ред.) организовали, скорее всего, этот акт. Поэтому им надо сделать такую реакцию, при которой отвести свое собственное участие в этом преступлении и перевалить его на кого угодно", - заявил в интервью информационному агентству Белта бывший премьер-министр Украины (2010-2014 годов. - Ред.) Николай Азаров.

От "земля стекловатой" до "большая трагедия для Отечества"

Не осталась смерть Пригожина без внимания и пропагандистских telegram-каналов. Здесь стоит выделить канал экс-активиста штаба Валерия Цепкало и бывшего политэмигранта Ильи Бегуна "Авторитарненько". "Земля стекловатой, карма сделала недолгий путь бумеранга", - написал Бегун под новость о крушении самолета Пригожина. Также он предположил, что это могло быть инсценировкой, а основатель "Вагнера" "тихо валит на острова через подставное тело". Под публикацией - более ста комментариев, в основном, возмущенных. Бегун свое отношение к Пригожину объясняет тем, что "попытка вооруженного мятежа" - "не повод для симпатий".

Кроме того, в комментариях "фанатам Пригожина" рекомендуют уйти на telegram-канал "Белорусский силовик". Этот ресурс связывают с МВД РБ. На нем - репосты с российских z-каналов, ресурсов, связанных с ЧВК "Вагнер", видео со стихийных мемориалов в разных городах РФ.