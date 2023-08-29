Фото, Видео ⟩ Состоялась первая Летняя школа журналистики TVNET GRUPA #MediaMakers

11 августа эксперты TVNET GRUPA провели лекции в редакциях, после чего в течение двух недель оказывали поддержку участникам - под руководством медиаэкспертов наиболее активные участники получили возможность реализовать свои идеи, обогатив как свой опыт, так и портфолио.

С людьми, прошедшими во второй тур #MediaMakers, мы познакомились в редакции TVNET GRUPA 25 августа, когда студенты летней школы представили свои работы и поделились трудностями во время их создания.

Галерея: встреча #MediaMakers 25 августа

"Цель летней школы TVNET GRUPA - дать из первых рук представление о повседневной жизни СМИ и компетенциях журналистов, чтобы поделиться своим опытом и знаниями с будущими журналистами и заинтересованными лицами.

Мы все хотим изменить мир, а это всегда начинается со смелости видеть, открывать и понимать. Быть хорошим журналистом - значит активно бороться за справедливость, раскрывать правду - информировать, просвещать и побуждать общество думать и не молчать о наших правах и наших обязанностях.

Именно поэтому мы всегда и настойчиво ищем ответы на вопросы, которые поначалу могут показаться неудобными, провокационными или даже бессмысленными, но смелость - это первый шаг к тому, чтобы сделать мир лучше!

Как делать это ежедневно, используя знания и инструменты, - главная цель летней школы TVNET GRUPA #MediaMakers, которая, по нашему мнению, имела большой успех благодаря отзывчивым и любознательным участникам", - сказал главный редактор TVNET GRUPA Том Островскис.

Видео: Отзывы участников #MediaMakers