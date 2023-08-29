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Видео ⟩ Серьезная авария на улице Дарзциема. Пострадали три человека

rus.tvnet.lv
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Серьезная авария на улице Дарзциема
Серьезная авария на улице Дарзциема Фото: Ekrānuzņēmums no video

В понедельник, 28 августа, на улице Дарзциема в Риге произошла серьезная авария с участием двух автомобилей, в результате чего пострадали несколько человек.

Об этом порталу TVNET сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

По словам спасателей, в 22:09 поступил вызов на улицу Дарзциема в Риге, где произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись два легковых автомобиля.

Один из пострадавших был освобожден из автомобиля пожарными с помощью гидроинструмента и передан медикам.

Пожарные освободили проезжую часть и покинули место происшествия в 23:29.

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