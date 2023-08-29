Видео ⟩ Серьезная авария на улице Дарзциема. Пострадали три человека

В понедельник, 28 августа, на улице Дарзциема в Риге произошла серьезная авария с участием двух автомобилей, в результате чего пострадали несколько человек.
Об этом порталу TVNET сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
По словам спасателей, в 22:09 поступил вызов на улицу Дарзциема в Риге, где произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись два легковых автомобиля.
Один из пострадавших был освобожден из автомобиля пожарными с помощью гидроинструмента и передан медикам.
Пожарные освободили проезжую часть и покинули место происшествия в 23:29.
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