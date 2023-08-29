Видео ⟩ В России разбился вертолет ФСБ; экипаж погиб

Во вторник, 29 августа, в Челябинской области России разбился вертолет Ми-8, принадлежащий Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ). Все люди, находившиеся на борту, погибли, сообщают российские экстренные службы.
Сообщается, что вертолет разбился во время тренировочного полета. По первоначальным данным, погибли три человека.
"В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие.
По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким", - написал губернатор края Алексей Текслер в Telegram.
Первоначальной причиной катастрофы были названы технические неполадки.
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