Видео ⟩ В России разбился вертолет ФСБ; экипаж погиб

Сообщается, что вертолет разбился во время тренировочного полета. По первоначальным данным, погибли три человека.

"В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие.

По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким", - написал губернатор края Алексей Текслер в Telegram.

Первоначальной причиной катастрофы были названы технические неполадки.