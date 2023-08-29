Союз зеленых и крестьян (СЗК) положительно относится и к коалиции с "Новым Единством" и "Прогрессивными", и к четырехпартийной коалиции, в которую вошел бы "Объединенный список" (ОС).
CЗК готов войти в правительство вместе с "Объединенным списком"
Во вторник стало известно, что Национальное объединение может не войти в коалицию, так как кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство") предложила ОС присоединиться к правительству, которое сформируют "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные".
На вопрос о готовности работать в трехпартийной коалиции, если ОС откажется в нее войти, председатель фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис сказал агентству LETA , что три партии смогут проводить жизнеспособную политику, поскольку ранее уже обсудили достаточно много вопросов и есть общее видение того, что нужно делать.
Трехпартийная коалиция открыта для желающих присоединиться к ней, поэтому СЗК также готов войти в правительство вместе с ОС на основе соглашения о предстоящих задачах, сказал Валайнис.
Он подчеркнул, что все политические силы должны работать над развитием экономики и повышением качества жизни, и это будет тяжелая работа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!