CЗК готов войти в правительство вместе с "Объединенным списком"

Во вторник стало известно, что Национальное объединение может не войти в коалицию, так как кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство") предложила ОС присоединиться к правительству, которое сформируют "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные".

На вопрос о готовности работать в трехпартийной коалиции, если ОС откажется в нее войти, председатель фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис сказал агентству LETA , что три партии смогут проводить жизнеспособную политику, поскольку ранее уже обсудили достаточно много вопросов и есть общее видение того, что нужно делать.

Трехпартийная коалиция открыта для желающих присоединиться к ней, поэтому СЗК также готов войти в правительство вместе с ОС на основе соглашения о предстоящих задачах, сказал Валайнис.

Он подчеркнул, что все политические силы должны работать над развитием экономики и повышением качества жизни, и это будет тяжелая работа.