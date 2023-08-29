ОС получил от Силини предложение формировать правительство вместе с СЗК и "Прогрессивными"

По словам Смилтенса, теперь предстоит "тяжелое" заседание фракции и решение.

По словам Смилтенса, в ходе встречи не было достигнуто необходимое решение по устранению влияния вентспилсского политика Айвара Лембергса на СЗК и будущее правительство в целом.

После встречи Силиня заявила, что конкретное предложение сделано, и "Новое Единство" сегодня ждет решения ОС о том, входить или нет в правительство "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных".

Политик сообщила, что ОС еще не решил, присоединяться ли к такому правительству, а вот Национальное объединение уже отвергло коалицию из пяти партий.

По словам Силини, у "Нового Единства" и ОС есть точки соприкосновения в вопросах экономики, народного хозяйства, безопасности, конкурентоспособности банков и бюджета.

Как заявила кандидат в премьер-министры, ей понятна озабоченность ОС по поводу потенциального влияния Айвара Лембергса. "Есть субъективизм в некоторых вопросах со стороны тех депутатов, которые работали вместе с Лембергсом. Лично у меня нет такого опыта, но я понимаю, что у тех депутатов, которые работали, есть и личные опасения, за которые я не могу отвечать, но костяк у меня достаточно крепкий" - заявила Силиня.

По просьбе ОС Силиня решила взять паузу в переговорах по формированию правительства до утра среды. Сегодня фракция ОС пригласила Силиню на встречу.