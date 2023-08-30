За что в Израиле отменили "Ленком"? Подробно из Тель-Авива

В интервью израильской газете Haarez продюсер Гади Орон сказал, что "театр "Ленком" - очень старый репертуарный театр, один из важнейших в мире. Отправляясь за покупками в магазин, где продаются товары из России, я уверен, у вас нет моральной дилеммы, покупать или нет. Я - постоянный клиент "Тив-Таам" (прим. ред. - сеть магазинов с товарами со всего мира, в том числе - из стран постсоветского пространства) и не рассматриваю там каждый товар с моральной точки зрения, покупать его или не покупать, а также вижу в магазине много русскоязычных клиентов, некоторые из которых, я уверен, приехали из Украины. Я рассматривал только культурную сторону спектакля и с культурной точки зрения думал, что это будет правильно, поэтому и согласился взять на себя организацию гастролей".

Под статьей появилось много комментариев: часть - в поддержку отмены, другая - с беспокойством, что это - "цензура в сталинском стиле" и что "устраивать шоу разрешено теперь только организациям, поддерживающим вторжение и оккупацию со стороны США и Израиля, но не других стран".

Что еще отменяли в Израиле из-за войны в Украине?

Ранее в Израиле под давлением противников войны отменялись гастроли других сторонников "специальной военной операции": Ольги Бузовой, Елены Ваенги, Григория Лепса. При этом в Израиле проходят концерты многих артистов, высказавшихся против войны. В тель-авивском театре "Гешер", созданном репатриантами из СССР в 1991 году, в этом году после 25-летнего перерыва выпустили спектакль на русском языке, а также показывали спектакль "Человек без имени" "Гоголь-центра".