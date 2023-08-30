Природные ресурсы Украины и аппетиты Кремля

Литий в центре внимания?

Одним из наиболее привлекательных полезных ископаемых является литий, используемый в аккумуляторных батареях электромобилей и электронике. Украина уже несколько лет активно пытается привлечь иностранных инвесторов, рекламируя "самые большие в Европе запасы лития". Однако официальной информации о масштабах запасов этого стратегического сырья нет. "Это государственная тайна, вам этого никто не скажет", - отметил в разговоре с DW Дмитрий Кащук из инвестиционно-консалтинговой компании Geological Investment Group.

Россия посягает как минимум на два из четырех известных месторождений лития в Украине. Месторождение Крутая Балка в Запорожской области было оккупировано еще весной 2022 года, еще одно - вблизи поселка Шевченко в Донецкой области - находится в считанных километрах от линии фронта. В июле 2023 года австралийский инвестор European Lithium, перед войной пытавшийся получить лицензию на разработку месторождения лития на Донетчине, заявил, что больше не претендует на эти залежи. "Добыча лития в Украине, где ее нужно извлекать из твердых пород шахтным способом, вероятно, будет дороже, чем добыча в Южной Америке или других регионах, где она добывается открытым способом. Если появляются дополнительные факторы риска, связанные, в частности, с войной, рентабельность проекта ставится под вопрос", - отмечает Кащук.