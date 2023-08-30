Ринкевич призывает партии продолжать попытки создать более широкую коалицию

Президент Эдгар Ринкевич призвал кандидата в премьер-министры Эвику Силиню ("Новое Единство") еще попытаться сформировать более широкую коалицию, несмотря "на острую риторику и широкие дискуссии", но при этом не затягивать процесс.
Как президент заявил журналистам после встречи с ушедшим в отставку премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, "Объединенный список" (ОС), решения которого об участии в коалиции из четырех партий еще ждет "Новое Единство", попросил о встрече с ним, чтобы изложить свое мнение относительно формирования коалиции.
Ринкевич отметил, что в Латвии как в демократической стране много разных интересов и идеологий, поэтому в Сейм избраны партии, представляющие разные группы с разными ценностями, но сейчас у всех должны быть одинаковые интересы и идеология - государственные. Президент призвал все партии, которые он пригласил на встречу в Рижский замок и в которых увидел потенциал для формирования правительства, руководствоваться этими высшими интересами.
Президент заявил, что готов разговаривать с теми политическими силами, которые хотят с ним проконсультироваться и обсудить процесс формирования правительства. Он напомнил, что десять дней назад, когда проводились консультации с партиями, он спросил, будет ли кто-то выдвигать кандидата на пост премьера, и ни одна партия, кроме "Нового Единства", кандидата не выдвинула.
"Формировать правительство может только один кандидат на пост премьер-министра, и именно эту задачу сейчас выполняет Силиня. Если у кого-то есть свои идеи по формированию правительства и они готовы их высказать, я готов выслушать. В таком случае придется взять на себя ответственность за формирование правительства", - сказал президент.
Он отметил, что ожидает от политических сил конструктивной работы и действий. Ринкевич попросил Силиню еще раз проконсультироваться со всеми сторонами и разрешить ситуацию. Если это не удастся сделать в ближайшие день-два, то возможен вариант создания и более узкой коалиции.
Президент подчеркнул, что страна не может долго функционировать в тех условиях, которые наблюдаются в последние недели. "Нам нужны решения и экономических проблем, и проблем безопасности. Нам необходимо дееспособное правительство независимо от количества голосов. Нам нужны конкретные решения", - подчеркнул Ринкевич.
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