Ринкевич призывает партии продолжать попытки создать более широкую коалицию

Как президент заявил журналистам после встречи с ушедшим в отставку премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, "Объединенный список" (ОС), решения которого об участии в коалиции из четырех партий еще ждет "Новое Единство", попросил о встрече с ним, чтобы изложить свое мнение относительно формирования коалиции.

Ринкевич отметил, что в Латвии как в демократической стране много разных интересов и идеологий, поэтому в Сейм избраны партии, представляющие разные группы с разными ценностями, но сейчас у всех должны быть одинаковые интересы и идеология - государственные. Президент призвал все партии, которые он пригласил на встречу в Рижский замок и в которых увидел потенциал для формирования правительства, руководствоваться этими высшими интересами.