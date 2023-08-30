Видео ⟩ Из-за подгоревших сосисок спасатели вынуждены были взломать дверь пенсионерки

Одна женщина в Иецаве забыла о начатой готовке и в результате была эвакуирована из своей задымленной квартиры, сообщает программа Degpunktā.
"Положила подогреть три сосиски и забыла, начало дымить", - рассказала соседка Ангела.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте сообщила, что работники спасательной службы передали спасенную из задымленной квартиры женщину медикам, которые признали ее состояние хорошим.
VUGD часто получает вызовы, связанные с несоблюдением пожарной безопасности или невнимательностью во время приготовления пищи. Вчера, 29 августа, три из 13 вызовов на борьбу с огнем были связаны с едой, оставленной без присмотра.
Видео: Сюжет Degpunktā
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