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Видео ⟩ Из-за подгоревших сосисок спасатели вынуждены были взломать дверь пенсионерки

rus.tvnet.lv
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Подгоревшая еда. Иллюстративное фото.
Подгоревшая еда. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Одна женщина в Иецаве забыла о начатой готовке и в результате была эвакуирована из своей задымленной квартиры, сообщает программа Degpunktā.

"Положила подогреть три сосиски и забыла, начало дымить", - рассказала соседка Ангела.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте сообщила, что работники спасательной службы передали спасенную из задымленной квартиры женщину медикам, которые признали ее состояние хорошим.

VUGD часто получает вызовы, связанные с несоблюдением пожарной безопасности или невнимательностью во время приготовления пищи. Вчера, 29 августа, три из 13 вызовов на борьбу с огнем были связаны с едой, оставленной без присмотра.

Видео: Сюжет Degpunktā

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