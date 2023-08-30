Видео ⟩ Из-за подгоревших сосисок спасатели вынуждены были взломать дверь пенсионерки

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте сообщила, что работники спасательной службы передали спасенную из задымленной квартиры женщину медикам, которые признали ее состояние хорошим.

VUGD часто получает вызовы, связанные с несоблюдением пожарной безопасности или невнимательностью во время приготовления пищи. Вчера, 29 августа, три из 13 вызовов на борьбу с огнем были связаны с едой, оставленной без присмотра.