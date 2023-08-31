Езда верхом и пикантные сцены: Маркус Рива о съемках в новом сериале

Маркус Рива подтвердил в беседе с RUS TVNET, что он снимается в новом сериале. Роль у него не очень большая:

"Я играю такого персонажа по имени Адамс. У него там интересная история и характер. Снимался два дня, и скоро еще будут дополнительные съемки. Я не принимаю участие во всех эпизодах, но когда мне предложили, то сразу согласился.

Мне всегда было такое интересно. Да, это не первый мой кинопроект.

Ранее я уже снимался в небольших ролях в латвийских сериалах. Снимался в кино в Украине - это был большой комедийный кинопроект".

Маркус Рива добавил, что каждый его клип - это какая-то попытка изобразить характер персонажа. "Там всегда есть какая-то история. Мне несложно это делать, хотя сниматься в кино - это не то же самое, что сняться в клипе. Я стараюсь и надеюсь, что будет хорошо".