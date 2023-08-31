Езда верхом и пикантные сцены: Маркус Рива о съемках в новом сериале

Латвийский певец и шоумен Маркус Рива принимает участие в съемках многосерийного комедийного фильма Produkts ("Продукт"). RUS TVNET пообщался с артистом и узнал некоторые детали о том, что происходило на съемочной площадке!
Маркус Рива подтвердил в беседе с RUS TVNET, что он снимается в новом сериале. Роль у него не очень большая:
"Я играю такого персонажа по имени Адамс. У него там интересная история и характер. Снимался два дня, и скоро еще будут дополнительные съемки. Я не принимаю участие во всех эпизодах, но когда мне предложили, то сразу согласился.
Мне всегда было такое интересно. Да, это не первый мой кинопроект.
Ранее я уже снимался в небольших ролях в латвийских сериалах. Снимался в кино в Украине - это был большой комедийный кинопроект".
Маркус Рива добавил, что каждый его клип - это какая-то попытка изобразить характер персонажа. "Там всегда есть какая-то история. Мне несложно это делать, хотя сниматься в кино - это не то же самое, что сняться в клипе. Я стараюсь и надеюсь, что будет хорошо".
Во время этих съемок было и то, что Маркус делал впервые - ездил верхом на лошади. Это был его первый опыт, и сразу надо было сниматься.
Эпизод был небольшой, но во время съемок рядом находился тренер, который говорил, что необходимо делать и как наладить контакт с животным.
Маркус не стал скрывать, что впереди у него съемка пикантных сцен:
"Надеюсь, что будет легко с актрисой все это отыграть, потому что это же не просто клип".
"Я хотел бы сниматься в кино и дальше. Надеюсь, что это не будет моя последняя роль", - рассуждает певец.
Главный режиссер нового сериала Альберт Виеглиньш и продюсер Кристиан Алхимионокс ранее создали сериалы Lielie Muļķi, Viss Norm, Jaunais Norm, получившие широкое признание среди молодежи. Роли в проекте сыграли Диана Криста Стафецка, Томс Харьо, Хенрийс Арайс, Тельма Аузиня, Санда Деюс, Маркус Рива, Данте Пецолли и другие.
Сериал рассказывает о событии, которое пережила Мария. Она выполняет монотонную работу на азиатском складе, пока однажды не находит несколько коробок с продуктом, который навсегда изменит всю ее жизнь.
Галерея: Съемки сериала Produkts
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