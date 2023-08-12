Маркус Рива помог доставить автомобили украинским военным в Киев

"Впервые с начала полномасштабной войны - едем в свою любимую Украину. Ранее с новыми песнями, сегодня - с военной помощью. Скоро увидимся!" - написал певец на украинском языке в Instagram.

​Всего бригадам украинской армии передано 14 автомобилей, которые в дальнейшем будут использоваться для защиты своей страны и народа, рассказывает TV3.

Конвой отправился из столицы Эстонии рано утром в среду,9 августа, около 5 часов утра. Певец Маркус Рива присоединился к конвою в Риге.

"Один из моих друзей состоит в организации NAFO. Я видел, как он ездит. Некоторое время назад я случайно встретил его в Риге, мы разговорились, и у меня возникла идея поучаствовать", - рассказал певец TV3.

В общей сложности колонна провела в пути 29 часов.

Напомним, 29 июня в концертном зале "Дзинтари" прошел третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, где латвийский исполнитель Маркус Рива презентовал свою новую песню Made in UA. RUS TVNET смог немного пообщаться с артистом.