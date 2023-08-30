Фото ⟩ В аэропорту "Рига" выставили реплику самолета авиаконструктора Карлиса Ирбитиса

I-12 - один из самых известных самолетов конструкции Карлиса Ирбитиса, который до Второй мировой войны принимал участие в нескольких авиасалонах и выставках и занимал призовые места на международных авиационных соревнованиях.

После эмиграции в Германию во время Второй мировой войны, где он несколько лет работал инженером-конструктором в компании Messerschmitt в Баварии, Ирбитис с 1950 по 1970 годы занимал должность старшего инженера в крупнейшей канадской авиационной компании Canadair. В 1970 году он был удостоен престижной премии McCurdy Award за разработанный им в этот период самолет вертикального взлета V-STOL CL-84.

За свою жизнь Ирбитис создал 20 моделей самолетов и остался в истории мировой авиации благодаря нескольким зарегистрированным в Канаде патентам и многочисленным публикациям. Ирбитис также является автором процесса серийного производства знаменитых радиоприемников ВЭФ и самого логотипа ВЭФ.

Реплика самолета I-12 с регистрационным номером YL-ABG была построена в 2005-2010 годах энтузиастами авиации под руководством Юриса Гринбергса и Ивара Зоргенфрейса по оригинальным чертежам Карлиса Ирбитиса и хранится в Латвийском национальном историческом музее. В 2010 году был проведен испытательный полет для признания самолета годным к полетам, однако реплика не предназначена для регулярной эксплуатации и была построена как музейный образец.