Ураган "Идалия" вызвал сильные наводнения и оставил без электричества десятки тысяч жителей Флориды

«За всю историю наблюдений через залив Апалачи не проходило ни одного сильного урагана. Если вы пытаетесь сравнить этот ураган с другими, не сравнивайте. Такого еще никто не видел».

Добравшись до штата Джорджия, ураган «Идалия» ослабил силу и перешел во вторую категорию, хотя по-прежнему представляет опасность.

Сломанные деревья в районе городка Китон-Бич. На эту часть Флориды ураганы третьей категории ранее не обрушивались Фото: EPA

По данным сервиса FlightAware, авиакомпаниям США пришлось отменить более 900 рейсов: Southwest Airlines отменила более 200 рейсов, а Delta и American Airlines – 148 и 98 рейсов соответственно. Примерно столько же рейсов было задержано.

Несмотря на предупреждение властей, кто-то решил поехать на машине Фото: AFP

С печальным результатом. Лодка - гораздо более уместна Фото: AFP

Полиция Тампы, третьего по величине города Флориды, заявила, что оценивает ущерб от наводнения, вызванного ураганом, но до окончательной оценки ситуации пока еще очень далеко.

Власти города призывают граждан не пытаться проехать на машине по затопленным улицам.

«Вот почему не надо ездить по затопленным улицам: даже несколько дюймов воды могут привести к тому, что вы потеряете контроль, а соленая вода может повредить двигатель», – написали они в соцсетях.

Обитатели районов, прилегающих к заливу Апалачи, с ураганом такой силы столкнулись впервые Фото: Getty Images

Как сообщается, в зоне урагана во временных убежищах размещено около 4500 человек.