Ср, 30.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Ураган "Идалия" вызвал сильные наводнения и оставил без электричества десятки тысяч жителей Флориды

BBC News Русская служба
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
BBC
Многим жителям штата пришлось эвакуироваться по пояс в воде
Многим жителям штата пришлось эвакуироваться по пояс в воде Фото: Getty Images

​На побережье Флориды обрушился ураган "Идалия" с порывами ветра до 200 км/ч и штормовыми нагонами (аномальным подъемом уровня воды) на западном побережье.

«Идалия» достигла Флориды, будучи ураганом третьей категории, что, по классификации Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), означает, что жители затронутых районов должны быть готовы к разрушениям домов, повреждениям дорог и отсутствию электро- и водоснабжения в течение нескольких дней или даже недель.

Затопленная улица возле пристани «Стейнхатчи», Флорида, 30 августа
Затопленная улица возле пристани «Стейнхатчи», Флорида, 30 августа Фото: Getty Images

В NHC также сообщили, что «катастрофический штормовой нагон» на побережье так называемого «Большого изгиба» Флориды (западное побережье полуострова, начинающееся от залива Апалачи) превысил два метра.

По данным сайта PowerOutage.us, который отслеживает перебои с энергоснабжением, в среду днем во Флориде без света оставались 275 тысяч потребителей, а в штате Джорджия, куда проследовала несколько ослабевшая «Идалия» – около 50 тысяч.

Затопленные машины на улице Сент-Питерсберга во Флориде
Затопленные машины на улице Сент-Питерсберга во Флориде Фото: Getty Images

«Это – очень мощный ураган, – сказал губернатор Флориды и один из кандидатов на праймериз от Республиканской партии Рон Десантис, – и если вы в него попали, то переждите в безопасном месте, пока он не пройдет».

Он также добавил, что поисково-спасательные работы начнутся, как только позволят погодные условия.

Оборванные линии электропередач. Пока власти не могу сказать, когда будет восстановлена подача электроэнергии
Оборванные линии электропередач. Пока власти не могу сказать, когда будет восстановлена подача электроэнергии Фото: EPA

Национальная метеорологическая служба в столице Флориды, Талахасси, назвала ураган «беспрецедентным событием».

«За всю историю наблюдений через залив Апалачи не проходило ни одного сильного урагана. Если вы пытаетесь сравнить этот ураган с другими, не сравнивайте. Такого еще никто не видел».

Добравшись до штата Джорджия, ураган «Идалия» ослабил силу и перешел во вторую категорию, хотя по-прежнему представляет опасность.

Сломанные деревья в районе городка Китон-Бич. На эту часть Флориды ураганы третьей категории ранее не обрушивались
Сломанные деревья в районе городка Китон-Бич. На эту часть Флориды ураганы третьей категории ранее не обрушивались Фото: EPA

По данным сервиса FlightAware, авиакомпаниям США пришлось отменить более 900 рейсов: Southwest Airlines отменила более 200 рейсов, а Delta и American Airlines – 148 и 98 рейсов соответственно. Примерно столько же рейсов было задержано.

Несмотря на предупреждение властей, кто-то решил поехать на машине
Несмотря на предупреждение властей, кто-то решил поехать на машине Фото: AFP
С печальным результатом. Лодка - гораздо более уместна
С печальным результатом. Лодка - гораздо более уместна Фото: AFP

Полиция Тампы, третьего по величине города Флориды, заявила, что оценивает ущерб от наводнения, вызванного ураганом, но до окончательной оценки ситуации пока еще очень далеко.

Власти города призывают граждан не пытаться проехать на машине по затопленным улицам.

«Вот почему не надо ездить по затопленным улицам: даже несколько дюймов воды могут привести к тому, что вы потеряете контроль, а соленая вода может повредить двигатель», – написали они в соцсетях.

Обитатели районов, прилегающих к заливу Апалачи, с ураганом такой силы столкнулись впервые
Обитатели районов, прилегающих к заливу Апалачи, с ураганом такой силы столкнулись впервые Фото: Getty Images

Как сообщается, в зоне урагана во временных убежищах размещено около 4500 человек.

Власти сообщали о двух смертях в результате ДТП, однако позднее губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что жертв в связи с ураганом не зафиксировано.

BBC
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх