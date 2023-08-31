В Африке восьмой переворот за четыре года. Почему они происходят так часто?

Махамат Идрисс Деби Итно сменил своего отца на посту лидера Чада в апреле 2021 года Фото: Reuters

В целом Африка пережила больше переворотов, чем любой другой континент. Из 18 переворотов, зарегистрированных в мире с 2017 года, все, кроме одного – в Мьянме в 2021 году, – произошли в Африке.

Больше всего попыток захвата власти было в Судане – 16, причем шесть из них увенчались успехом.

В 2019 году после многомесячных протестов был отстранен от власти многолетний лидер страны Омар аль-Башир. Сам Башир пришел к власти в результате военного переворота в 1989 году.

В Буркина-Фасо (Западная Африка) произошло больше всего успешных переворотов – девять, и еще один неудавшийся.

В Нигерии после обретения независимости с января 1966 года до прихода к власти генерала Сани Абачи в 1993 году произошло восемь военных переворотов. Однако с 1999 года власть в самой населенной стране Африки передается путем демократических выборов.

Фото: BBC

История Бурунди отмечена одиннадцатью переворотами, в основном вызванными напряженными отношениями между общинами хуту и тутси.

В Сьерра-Леоне в 1967-1968 годах произошло три переворота, а в 1971 году – еще один. В 1992-1997 годах в стране было предпринято еще пять попыток переворота.

В Гане также происходили военные перевороты – восемь за два десятилетия. Первый из них произошел в 1966 году, когда от власти был отстранен Кваме Нкрума, а в следующем году была предпринята неудачная попытка переворота, предпринятая младшими офицерами армии.

В 2021 году Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что военные перевороты снова становятся почти обыденными, добавив, что «геополитические разногласия подрывают международное сотрудничество и... чувство безнаказанности берет верх».

Фото: BBC

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