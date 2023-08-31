Вашингтон: Россия и КНДР ведут секретные переговоры о поставках оружия

Об этом в среду, 30 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби.

Кирби заявил, что "министр обороны России Сергей Шойгу недавно ездил в КНДР, чтобы попытаться убедить Пхеньян продавать артиллерийские боеприпасы России".

Он также предположил, что кроме военных поставок Москва может заключить сделки на покупку сырья для обеспечения своей оборонной промышленности.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала как Россию, так и Северную Корею.

"В своей погоне за этим оружием Россия нарушит резолюции Совета Безопасности, в том числе те, за которые голосовала сама Россия. Любые подобные сделки с оружием были бы серьезным нарушением резолюции Совета Безопасности, принятой единогласно после того, как КНДР прошла ядерные испытания и запуски баллистических ракет", - заявила Линда Томас-Гринфилд.