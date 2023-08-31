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Вашингтон: Россия и КНДР ведут секретные переговоры о поставках оружия

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Артиллерист армии РФ в Украине
Артиллерист армии РФ в Украине Фото: BBC русская служба

В Белом доме заявили, что Россия ведет секретные переговоры с Северной Кореей о приобретении боеприпасов и материалов для войны против Украины, сообщает Русская служба BBC.

Об этом в среду, 30 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби.

Кирби заявил, что "министр обороны России Сергей Шойгу недавно ездил в КНДР, чтобы попытаться убедить Пхеньян продавать артиллерийские боеприпасы России". 

Он также предположил, что кроме военных поставок Москва может заключить сделки на покупку сырья для обеспечения своей оборонной промышленности.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала как Россию, так и Северную Корею.

"В своей погоне за этим оружием Россия нарушит резолюции Совета Безопасности, в том числе те, за которые голосовала сама Россия. Любые подобные сделки с оружием были бы серьезным нарушением резолюции Совета Безопасности, принятой единогласно после того, как КНДР прошла ядерные испытания и запуски баллистических ракет", - заявила Линда Томас-Гринфилд.

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