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Фото ⟩ У Сейма прошел пикет против перехода на обучение только на латышском языке

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Paula Čurkste/LETA

В четверг, 31 августа, с 9:00 до 10:00 утра перед зданием Сейма прошел пикет против перехода на образование только на латышском языке.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, заявку на проведение мероприятия подала "Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке".

Цель мероприятия - выразить протест против прекращения общеобразовательных программ для меньшинств и призвать обеспечить образование детей на родном языке. 

Среди собравшихся был бывший депутат Сейма, один из организаторов кампании Игорь Пименов. За происходящим следили представители правоохранительных органов.

Галерея: Пикет против перехода на обучение только на латышском языке

Планировалось, что в акции примут участие 100 человек.

Об организации мероприятия сообщили на своих страницах в социальных сетях политики партии "Согласие" и Русского союза Латвии.

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