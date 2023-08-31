Фото ⟩ У Сейма прошел пикет против перехода на обучение только на латышском языке

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, заявку на проведение мероприятия подала "Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке".

Цель мероприятия - выразить протест против прекращения общеобразовательных программ для меньшинств и призвать обеспечить образование детей на родном языке.

Среди собравшихся был бывший депутат Сейма, один из организаторов кампании Игорь Пименов. За происходящим следили представители правоохранительных органов.

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Планировалось, что в акции примут участие 100 человек.

Об организации мероприятия сообщили на своих страницах в социальных сетях политики партии "Согласие" и Русского союза Латвии.