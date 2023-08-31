Фото ⟩ У Сейма прошел пикет против перехода на обучение только на латышском языке

В четверг, 31 августа, с 9:00 до 10:00 утра перед зданием Сейма прошел пикет против перехода на образование только на латышском языке.
Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, заявку на проведение мероприятия подала "Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке".
Цель мероприятия - выразить протест против прекращения общеобразовательных программ для меньшинств и призвать обеспечить образование детей на родном языке.
Среди собравшихся был бывший депутат Сейма, один из организаторов кампании Игорь Пименов. За происходящим следили представители правоохранительных органов.
Галерея: Пикет против перехода на обучение только на латышском языке
Планировалось, что в акции примут участие 100 человек.
Об организации мероприятия сообщили на своих страницах в социальных сетях политики партии "Согласие" и Русского союза Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!