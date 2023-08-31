Дзинтарс: в оппозиции Нацобъединение будет голосовать согласно своим принципам

Он выразил мнение, что "Новое Единство" проявляет "признаки опьянения властью". Оно надеялось, что хотя бы один из партнеров предыдущей коалиции - Нациобъединение или "Объединенный список" (ОС) - не сможет устоять перед соблазном министерских должностей и согласится "при любых условиях" работать в правительстве, которое "Новое Единство" выдумывает в одиночку".

Однако этого не произойдет, заявил Дзинтарс, выразив надежду, что ОС также полностью откажется работать в правительстве, образованном "Новым Единством" с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными".

"Я думаю, что ОС также будет уважать эту позицию и "Единство" окажется перед трудным выбором", - сказал Дзинтарс.

На вопрос, не предложило ли "Новое Единство" Нацобъединению достаточные компромиссы, чтобы оно все равно пришло работать в правительство, например, пообещав не "трогать" так называемую Стамбульскую конвенцию,

Дзинтарс ответил, что Стамбульская конвенция отнюдь не самый главный предмет раздора с "Прогрессивнымии".

"Мы видим, что они не за построение национального государства, а за построение мультикультурного государства с максимально открытыми границами для иммигрантов, с как можно меньшим количеством действий и политики, направленных на построение Латвии как национального государства. Это совершенно противоречит ожиданиям нашего избирателя", - сказал Дзинтарс,

добавив, что деятельность "Прогрессивных" во многом аналогична деятельности "Согласия", более того, многие люди из "Прогрессивных" были также помощниками депутатов "Согласия".

"Если мы видим, что формируется правительство, противоречащее нашим интересам, то, прежде всего, мы стараемся не допустить создания такого правительства, но если оно будет сформировано, пусть у него будет как можно более короткая жизнь", - резюмировал свою позицию Дзинтарс.