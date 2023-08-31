Закрытие погранпунктов в Литве: выросла нагрузка на латвийско-белорусской границе

Закрывать какие-либо пункты пограничного контроля Латвия сейчас не планирует, однако работа нескольких из них была приостановлена несколько лет назад.

В настоящее время из Латвии в Беларусь и наоборот можно добраться через Силене или Патерниеки.

Через пункт Индра ходят только грузовые поезда. Есть также четыре пункта пропуска через границу, когда-то построенные для местных жителей, но ни один из них не работает после пандемии.

На границе с Беларусью продолжается не только нелегальная миграция, но и давление контрабанды. Таможня сообщает, что количество случаев контрабанды, выявленных на зеленой границе, увеличилось.

Ранее RUS TVNET сообщал, что для борьбы с нелегальными мигрантами, пытающимися проникнуть в Латвию из Беларуси, Государственная пограничная охрана закупит звуковые устройства с психологическим воздействием.

В этом году были предотвращены попытки 6643 человек незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси, а 305 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.