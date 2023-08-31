В понедельник, 28 августа, в Дарзциемсе водитель Mercedes, возможно, находившийся под воздействием наркотиков, пытался скрыться от полиции. Во время погони он врезался в автомобиль Opel, в результате чего пассажиры получили серьезные травмы, сообщает программа Degpunktā.
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Видео ⟩ Напряженная погоня: Mercedes пытался скрыться от полиции и врезался в Opel
Представитель полиции Рижского самоуправления Том Садовскис рассказал, что первоначально полиция получила информацию о припаркованном без разрешения автомобиле во дворе.
Пьяный 32-летний мужчина сел за руль вместе со своим 49-летним другом. Они собирались выехать с парковки, но им "помешало" кирпичное здание. Водитель тут же попытался уехать и скрыться от полиции.
После столкновения с автомобилем Opel мужчина выскочил из машины и бросился бежать, но далеко уйти не успел. На него надели наручники, и он вел себя довольно безразлично. Его друг, однако, не смог оправиться от сильного удара.
В автомобиле Opel находились два человека в возрасте около 40 лет. Оба были в сознании, слышались крики.
Mercedes раздавил пассажирскую дверь Opel. Несколько сотрудников полиции пытались открыть дверь, пока не приехали пожарные, которые применили гидравлические инструменты.
Водитель Mercedes не стал сотрудничать с полицией и отказался пройти тест на алкоголь. Возможно, он также принимал наркотики. Мужчина был доставлен в Рижский центр психиатрии и наркологии для проведения экспертизы, от которой он отказался.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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