Видео ⟩ Напряженная погоня: Mercedes пытался скрыться от полиции и врезался в Opel

Представитель полиции Рижского самоуправления Том Садовскис рассказал, что первоначально полиция получила информацию о припаркованном без разрешения автомобиле во дворе.

Пьяный 32-летний мужчина сел за руль вместе со своим 49-летним другом. Они собирались выехать с парковки, но им "помешало" кирпичное здание. Водитель тут же попытался уехать и скрыться от полиции.

После столкновения с автомобилем Opel мужчина выскочил из машины и бросился бежать, но далеко уйти не успел. На него надели наручники, и он вел себя довольно безразлично. Его друг, однако, не смог оправиться от сильного удара.

В автомобиле Opel находились два человека в возрасте около 40 лет. Оба были в сознании, слышались крики.

Mercedes раздавил пассажирскую дверь Opel. Несколько сотрудников полиции пытались открыть дверь, пока не приехали пожарные, которые применили гидравлические инструменты.

Водитель Mercedes не стал сотрудничать с полицией и отказался пройти тест на алкоголь. Возможно, он также принимал наркотики. Мужчина был доставлен в Рижский центр психиатрии и наркологии для проведения экспертизы, от которой он отказался.

Видео: Сюжет программы Degpunktā