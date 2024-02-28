Видео ⟩ Люди возмущены: женщина агрессивно трясет младенца в коляске. Полиция комментирует

Видео, на котором женщина агрессивно трясет детскую коляску с кричащим младенцем, получило широкое распространение в социальных сетях и вызвало возмущение людей. К делу подключилась полиция.
Мужчина поделился в TikTok видео, на котором женщина идет по улице с детской коляской. Видно, что она энергично раскачивает коляску из стороны в сторону, а затем двигает и качает в ней ребенка в разном направлении.
Из коляски слышен плач малыша.
"Сегодня была замечена неадекватная мамаша, которая решила, так сказать, встряхнуть своего новорожденного, а может, это и не ее новорожденный! Полиции сообщено на месте, полиция мое заявление проигнорировала, вот такие чудеса", - прокомментировал автор видео.
@r.paperosovs Сегодня была замечана неадекватная мамаша, которая решила так сказать встряхнуть своего новорожденного, а может это и не ее новорожденный! Полиции сообщено на месте, полиция моё заявление проигнорировала, вот такие чудеса #valstspolicija #policija #Издевательств #ребенок #полиция #latvijaspolicija #degpunkta #delfi #retv #beztabu #дети #Ребенок #latvia #latvija #latvijaspolicija ♬ suara asli - 𝙎𝘼𝙉𝙉 - 𝙎𝘼𝙉𝙉 𝙈𝙐𝙎𝙄𝘾🎵🇲🇨
На кадрах видно, как к женщине подъехал наряд полиции и разговаривает с ней, но больше из видео ничего понять невозможно.
Как выяснилось, женщина на видео на самом деле не мать ребенка, а его няня.
В группе в Facebook мать малыша, пожелавшая остаться анонимной, раскрыла имя и фамилию няни и прокомментировала инцидент следующим образом: "Мы с дочкой были в Детской клинической университетской больнице (BKUS), видимых повреждений врачи не обнаружили, но сказали следить за состоянием ее здоровья. Обязательно запишемся на ультрасонографию головы, так как в больнице на данный момент такую услугу не оказывают и на прием большая очередь, поэтому будем искать платную, чтобы попасть раньше. Также было подано заявление в полицию".
Кроме того, в другой группе нянь была размещена информация, предположительно, от матери о том, что, по словам няни, та работает в другой семье в Риге с двухлетним ребенком, у которого недавно родился брат или сестра, поэтому мать попросила родителей этих детей откликнуться, чтобы предупредить их.
И в Facebook, и в TikTok люди были возмущены увиденным и активно комментировали ситуацию. Многие выразили недоумение по поводу того, почему полиция вообще не предприняла никаких действий, ведь ребенок явно находился в опасности, в то время как другие не скрывали своего шока от того, как вообще возможно такое отношение.
Что говорит полиция об этом происшествии?
Портал Apollo.lv обратился по поводу этой ситуации в Государственную полицию. Там подтвердили, что они были проинформированы об инциденте.
"22 февраля около 16:00 к сотрудникам Государственной полиции, находившимся рядом с местом происшествия, подошел мужчина и заявил, что на пересечении улиц Алисес и Кристапа находится женщина с коляской, действия которой подозрительны и могут причинить вред здоровью ребенка. Подъехав к женщине, сотрудники полиции провели с ней профилактическую беседу.
26 февраля в Госполицию поступило заявление от матери младенца, оно будет рассмотрено в соответствии с Законом об административной ответственности. Событие изначально можно квалифицировать как неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. За это законом предусмотрено предупреждение или штраф до сорока двух штрафных единиц", - пояснили в полиции.
Как тряска может причинить вред ребенку?
"Подбрасывать ребенка в воздух или трясти его нельзя ни в коем случае! Быстрые движения головы вперед-назад, не сдерживаемые слабыми мышцами шеи, приводят к удару головного мозга о внутреннюю поверхность черепа. Это может привести к разрыву многих кровеносных сосудов в мозге", - пояснила глава клиники анестезиологии и интенсивной терапии BKUS Арта Барздиня.
Одного неосторожного поступка, несдержанности, одной тряски ребенка в минуту гнева достаточно, чтобы ребенок стал инвалидом на всю оставшуюся жизнь.
Любое действие, вызывающее бесконтрольное трясение головы ребенка, может привести к летальному исходу или иметь серьезные последствия для здоровья ребенка на всю жизнь. Помимо уже упомянутых симптомов, таких как тошнота, сонливость, судороги, есть и такие, которые не сразу заметны, например, переломы ребер или других костей, травмы спинного мозга или шеи, кровоизлияния в головной мозг.
Очень важно напоминать другим лицам, осуществляющим уход за ребенком, которым вы временно доверяете своего ребенка, - родителям, друзьям, знакомым - о синдроме тряски младенца и о том, как его предотвратить.
Также важно предупреждать о подбрасывании детей в воздух и других физических нагрузках, которые могут вызвать у ребенка покачивание головы. Незнание или минутная слабость взрослого могут оказать крайне негативное влияние на здоровье ребенка на протяжении всей его жизни.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!