Видео ⟩ Люди возмущены: женщина агрессивно трясет младенца в коляске. Полиция комментирует

В группе в Facebook мать малыша, пожелавшая остаться анонимной, раскрыла имя и фамилию няни и прокомментировала инцидент следующим образом: "Мы с дочкой были в Детской клинической университетской больнице (BKUS), видимых повреждений врачи не обнаружили, но сказали следить за состоянием ее здоровья. Обязательно запишемся на ультрасонографию головы, так как в больнице на данный момент такую ​​услугу не оказывают и на прием большая очередь, поэтому будем искать платную, чтобы попасть раньше. Также было подано заявление в полицию".

Кроме того, в другой группе нянь была размещена информация, предположительно, от матери о том, что, по словам няни, та работает в другой семье в Риге с двухлетним ребенком, у которого недавно родился брат или сестра, поэтому мать попросила родителей этих детей откликнуться, чтобы предупредить их.

И в Facebook, и в TikTok люди были возмущены увиденным и активно комментировали ситуацию. Многие выразили недоумение по поводу того, почему полиция вообще не предприняла никаких действий, ведь ребенок явно находился в опасности, в то время как другие не скрывали своего шока от того, как вообще возможно такое отношение.

Что говорит полиция об этом происшествии?

Портал Apollo.lv обратился по поводу этой ситуации в Государственную полицию. Там подтвердили, что они были проинформированы об инциденте.