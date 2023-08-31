Чиновник Еврокомиссии: "Учиться на русском языке - привилегия, а не реализация фундаментального права"

Цахкна сказал, что нет оснований увязывать переход на эстоноязычное образование, являющееся частью интеграционной политики, с обеспечением прав человека.

"В Эстонии возможности меньшинств учиться на родном языке и культурное разнообразие поддерживаются на более широкой основе. Мы ратифицировали международные конвенции по правам человека и выполняем свои обязательства в области прав человека".

Действительно, Эстония является стороной всех основополагающих документов о правах человека, а языковую и культурную политику регулирует и национальное, и европейское законодательство.

Языковая политика Европейского союза урегулирована рядом основополагающих документов: Договором о Европейском союзе, Договором о функционировании Европейского союза, Хартией Европейского союза об основных правах, а также директивой Совета и Европейской комиссии 1/1958, которой определяются языки, используемые в Европейском экономическом сообществе.

В них сказано, что в ЕС уважают языковые и культурные различия и никто не может подвергаться дискриминации по признаку расы, пола, религии, языка. Эстония также ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которая также запрещает дискриминацию.