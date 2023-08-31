Ближайшего соратника Пригожина похоронили в Мытищах. По позывному Дмитрия Уткина ЧВК "Вагнер" получила свое название

Как писала ранее Би-би-си, впервые ЧВК «Вагнер» проявилась как раз в самопровозглашенной ЛНР в 2014 году, когда начался конфликт на востоке Украины. Тогда наемники принимали участие в боях за луганский аэропорт, но широкую известность получили не в связи с этим, а после убийства целого ряда известных полевых командиров, воевавших на стороне «республик», но не встраивавшихся во «властную вертикаль», которую Москва пыталась выстроить в Донецке и Луганске.

По данным СБУ, ЧВК «Вагнер» помогало силам самопровозглашенной Луганской области в 2014 году, а в 2015 вместе с российской армией принимала участие в штурме Дебальцево.

После этого наемники из ЧВК вместе с Уткиным участвовали в войне в Сирии, ЦАР и Ливии, о чем сообщали СМИ, в том числе Би-би-си.

По данным «Фонтанки» и центра «Досье», Уткин взял себе позывной Вагнер именно после первой командировки в Сирию в 2013 году, так как начал увлекаться идеологией неонацизма. «Фонтанка» так описывала Уткина в своих первых публикациях: «Известен приверженностью к эстетике и идеологии Третьего рейха, отсюда и позывной в честь композитора-мистика. В Луганске эпатировал личный состав, сменив привычную полевую панаму на стальной шлем вермахта – но причуды командира не обсуждают».