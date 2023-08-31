ВВП Латвии в первом полугодии вырос на 0,1%

Валовый внутренний продукт (ВВП) Латвии в первом полугодии этого года увеличился на 0,1% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, в том числе во втором квартале, согласно не скорректированным по сезону и календарю данным, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ВВП снизился на 0,5%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
При этом во втором квартале этого года по сравнению с предыдущим - первым кварталом, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии снизился на 0,3%.
В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 19,3 млрд евро, в том числе во втором квартале - 10,17 млрд евро.
ЦСУ отмечает, что во втором квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года общая добавленная стоимость осталась на уровне предыдущего года, при этом в сфере услуг рост составил 1,4%, а в обрабатывающей промышленности произошло снижение на 3,8%.
В сельском хозяйстве зафиксировано снижение на 9,3%, на что повлияло снижение на 13% в растениеводстве и на 1,9% - в животноводстве. В секторе рыбного хозяйства наблюдался рост на 12,9%, а в секторе лесного хозяйства и лесоразработок - спад на 3,3%.
Длительный период снижения (четвертый квартал подряд) зафиксирован в обрабатывающей промышленности - на 7,9%. Значительное влияние на это оказало падение на 13,2% в крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности - производстве древесины и изделий из дерева. В других крупных отраслях обрабатывающей промышленности наблюдались различающиеся тенденции, в том числе рост производства продуктов питания на 1,9%, производства электрооборудования на 8,4%, производства компьютерного, электронного и оптического оборудования на 23,8%, в то время как снижение наблюдалось в производстве неметаллических минеральных изделий - на 19,3%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 14,9%, а также готовых металлических изделий - на 6,9%.
Наблюдаемое в других отраслях снижение на 5,5% объясняется сокращением на 4,8% в электроснабжении, газоснабжении, отоплении и кондиционировании воздуха и сокращением на 13% в горнодобывающей промышленности. При этом наблюдался рост в водоснабжении, водоотведении, обращении с отходами и санации - на 4,2%.
Наибольшее положительное влияние на общее экономическое развитие оказал существенный рост строительной отрасли - на 15,4%. Рост наблюдался во всех трех подотраслях: строительство зданий увеличилось на 21,7%, объем работ, выполняемых в инженерном строительстве, увеличился на 0,9%, выполнение специализированных строительных работ выросло на 21,1%.
В торговле произошло снижение на 1,6%, что вызвано падением в оптовой торговле на 5,6%. Снижению розничных продаж на 2,9% способствовало падение розничных продаж как продуктов питания, так и непродовольственных товаров - на 5,5% и 1,4% соответственно. Сохранились положительные тенденции в секторах торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов, где наблюдался рост на 18,4%.
Негативное влияние на сектор транспорта и хранения, где произошел спад на 4,9%, оказала деятельность в сфере наземного и трубопроводного транспорта, которая снизилась на 7,7%, а также вспомогательные работы в сфере хранения и транспортировки, сократившиеся на 3,7%. Положительное влияние оказал рост сектора воздушного транспорта, который увеличился на 24,6%, сектора водного транспорта, который увеличился на 4%, а также сектора почтовой и курьерской деятельности - на 2%.
Положительное развитие сектора услуг проживания и общественного питания обеспечило оказание услуг общественного питания, где рост составил 6,8%, тогда как в секторе размещения произошло снижение на 3,1%.
Значительное положительное влияние на развитие совокупной добавленной стоимости оказал рост активности в информационно-коммуникационной отрасли на 10,1%, чему способствовало увеличение объема в оказании информационных услуг на 14,5%, а также в программировании и консультировании на 18,3%, хотя в то же время на 5,4% сократился объем телекоммуникационных услуг.
На рост финансово-страхового сектора в размере 0,9% повлиял рост страховой деятельности и сектора пенсионных накоплений в размере 54,7%, снижение в секторе финансовых услуг на 9,8% и деятельности, дополняющей финансовую и страховую деятельность, на 0,9%. Рост страховой деятельности и сектора пенсионных накоплений обеспечило увеличение выписанных премий по страхованию рисков, подлежащих выплате страховых компенсаций, снижение в страховании жизни и сокращение общей суммы выплаченных возмещений, а также увеличение взносов работодателей в частные пенсионные планы.
В ЦСУ указывают, что на протяжении длительного периода времени стабильный рост демонстрирует деятельность административных и сервисных служб: во втором квартале текущего года он составил 3,9%.
Снижение налогов на продукцию (в основном налога на добавленную стоимость, акцизного и таможенного налога) в размере 5,3% обусловлено уменьшением поступлений с налога на добавленную стоимость.
Во втором квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общие расходы домохозяйств сократились на 1,2%. Расходы на продукты питания снизились на 5,3%, расходы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива - на 8,2%. Расходы домохозяйств на транспорт (общественный транспорт, приобретение и эксплуатацию транспортных средств) увеличились на 12,9%.
Расходы правительства на конечное потребление увеличились на 5,9%.
Объем экспорта товаров и услуг снизился на 1,5%, в том числе экспорт товаров сократился на 5,4%, а экспорт услуг увеличился на 9,8%. Основными статьями экспорта были древесина и изделия из нее (кроме мебели), механизмы и механические устройства, а также электроприборы и электрооборудование, а в сфере услуг доминируют транспортные услуги и услуги другой хозяйственной деятельности.
Импорт товаров и услуг снизился на 2,9%, в том числе импорт товаров снизился на 5,9%, а импорт услуг увеличился на 13,4%. Ввозятся в основном электроприборы и электрооборудование, механизмы и механические устройства. Важнейшими импортными услугами были транспортные услуги и услуги другой хозяйственной деятельности.
Во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года общий размер оплаты труда работников увеличился на 13,5%, в том числе общий размер заработной платы увеличился на 13,6%, а социальные отчисления работодателей - на 13%.
Наибольший рост общего размера оплаты труда работников произошел в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - на 27,2%, в группе оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов; транспортировки и хранения; услуг по проживанию и общественному питанию - на 15,9% и в отрасли информационно-коммуникационных услуг - на 15,3%. Заработная плата работников в сфере услуг выросла в среднем на 13,6%.
В прошлом году ВВП Латвии вырос на 2,8% по сравнению с 2021 годом.
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