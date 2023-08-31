ВВП Латвии в первом полугодии вырос на 0,1%

Наблюдаемое в других отраслях снижение на 5,5% объясняется сокращением на 4,8% в электроснабжении, газоснабжении, отоплении и кондиционировании воздуха и сокращением на 13% в горнодобывающей промышленности. При этом наблюдался рост в водоснабжении, водоотведении, обращении с отходами и санации - на 4,2%.

Наибольшее положительное влияние на общее экономическое развитие оказал существенный рост строительной отрасли - на 15,4%. Рост наблюдался во всех трех подотраслях: строительство зданий увеличилось на 21,7%, объем работ, выполняемых в инженерном строительстве, увеличился на 0,9%, выполнение специализированных строительных работ выросло на 21,1%.

В торговле произошло снижение на 1,6%, что вызвано падением в оптовой торговле на 5,6%. Снижению розничных продаж на 2,9% способствовало падение розничных продаж как продуктов питания, так и непродовольственных товаров - на 5,5% и 1,4% соответственно. Сохранились положительные тенденции в секторах торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов, где наблюдался рост на 18,4%.

Негативное влияние на сектор транспорта и хранения, где произошел спад на 4,9%, оказала деятельность в сфере наземного и трубопроводного транспорта, которая снизилась на 7,7%, а также вспомогательные работы в сфере хранения и транспортировки, сократившиеся на 3,7%. Положительное влияние оказал рост сектора воздушного транспорта, который увеличился на 24,6%, сектора водного транспорта, который увеличился на 4%, а также сектора почтовой и курьерской деятельности - на 2%.

Положительное развитие сектора услуг проживания и общественного питания обеспечило оказание услуг общественного питания, где рост составил 6,8%, тогда как в секторе размещения произошло снижение на 3,1%.