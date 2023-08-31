Организатора покушения на врага Кадырова осудили в ФРГ

На одном из заседаний выяснились подробности, которые должны вызывать большую тревогу, написала газета Süddeutsche Zeitung: в мобильном телефоне Валида Дадакаева нашли фото паспорта и отпечатки пальцев Вадима Красикова. Они появились в смартфоне спустя всего лишь две недели после того, как Красиков застрелил в самом центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Высший земельный суд в Берлине в октябре 2020 года признал Красикова виновным в политическом убийстве, совершенном по заданию властей РФ, и приговорил к пожизненному заключению. На момент обнаружения фото паспорта и отпечатков пальцев Красикова такие сведения из оперативного следствия могли быть доступны только немецким службам безопасности.

Пострадавший Мохмад Абдурахманов, комментируя после оглашения приговора роль спецслужб ФРГ, сказал, что "шокирован той ролью, которую сыграло в этом деле ведомство по охране конституции земли Мекленбург - Передняя Померания. Но так как сбор доказательств по этой теме проходил в закрытом режиме без допуска общественности, я не могу высказываться на эту тему".

Мохмад Абдурахманов надеется, что наконец получит статус беженца

Как и его брат Тумсо, Мохмад Абдурахманов еще в 2015 году вынужденно покинул территорию Чечни. С тех пор он безуспешно просит власти ФРГ предоставить ему убежище. Дважды прошение было отклонено. Вместо этого Мохмад столкнулся с административным наказанием за репост статьи DW, которое смог успешно оспорить через суд.