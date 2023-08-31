Под Елгавой полицейские спасли пропавшую женщину

30 августа в поселке Ане Ценской волости Елгавского края инспектор группы оперативного реагирования Госполиции спас жизнь молодой женщине. Днем полиция получила информацию от родственницы женщины о том, что та покинула свое место жительства и ее местонахождение неизвестно. Позднее после обеда поиски молодой женщины увенчались успехом, и хотя казалось, что у этой истории счастливый конец, это не так. Впереди полицейских еще ждало испытание - борьба за жизнь женщины, проинформировали портал Apollo.lv в полиции.