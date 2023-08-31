Под Елгавой полицейские спасли пропавшую женщину

30 августа в поселке Ане Ценской волости Елгавского края инспектор группы оперативного реагирования Госполиции спас жизнь молодой женщине. Днем полиция получила информацию от родственницы женщины о том, что та покинула свое место жительства и ее местонахождение неизвестно. Позднее после обеда поиски молодой женщины увенчались успехом, и хотя казалось, что у этой истории счастливый конец, это не так. Впереди полицейских еще ждало испытание - борьба за жизнь женщины, проинформировали портал Apollo.lv в полиции.
30 августа 2023 года в 16:06 в Госполицию поступила информация о пропавшей женщине 1991 года рождения, которая в 14:30 того же дня покинула свое место жительства в Ане. Сотрудники полиции немедленно начали поиски.
Учитывая, что у женщины имеются проблемы со здоровьем, были проверены все ближайшие медицинские учреждения, а также ближайшая округа.
В медучреждениях женщина обнаружена не была, поэтому поиски продолжились в окрестностях места жительства женщины.
В 17:49 полицейские обнаружили пропавшую в канаве с водой. Полиция установила, что жизни молодой женщины угрожает опасность. Находившийся на месте происшествия один из инспекторов группы оперативного реагирования полиции прыгнул в воду, чтобы спасти женщину, которая после этого была передана сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.
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