Что будет на месте легендарного ресторана Vincents?

26 августа ресторан Vincents прекратил свою работу. Его совладелец рассказал, что будет на месте легендарного заведения.
Как рассказал журналу Ir представитель владельцев ресторана Vincents Эмилс Якринс, судьба помещений на улице Элизабетес, 19, пока не ясна, но возможны варианты развития событий: продажа, сдача в аренду или открытие ресторана с другой концепцией.
Хорошей новостью является то, что в "подогретом" рестораном месте, вероятно, в будущем появится еще одно заведение общепита.
Знаменитый ныне покойный шеф-повар Мартиньш Ритиньш открыл ресторан Vincents почти 30 лет назад - в 1994 году.
Напомним, 3 августа этого года на странице ресторана в Facebook появилось сообщение: "Хотим сообщить, что 26 августа этого года ресторан Vincents прекратит свою работу. Там, где закрывается одна дверь, открывается другая - с таким настроем и ощущением хорошо выполненной работы мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы будем приветствовать всех, кто захочет приехать к нам снова, вкусно поужинать и насладиться особой атмосферой Vincents. Мы хотели бы поблагодарить всех наших гостей, которые были с нами все эти годы".
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