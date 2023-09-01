Что будет на месте легендарного ресторана Vincents?

Напомним, 3 августа этого года на странице ресторана в Facebook появилось сообщение: "Хотим сообщить, что 26 августа этого года ресторан Vincents прекратит свою работу. Там, где закрывается одна дверь, открывается другая - с таким настроем и ощущением хорошо выполненной работы мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы будем приветствовать всех, кто захочет приехать к нам снова, вкусно поужинать и насладиться особой атмосферой Vincents. Мы хотели бы поблагодарить всех наших гостей, которые были с нами все эти годы".