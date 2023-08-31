Какой будет коалиция? НЕ до обеда пятницы ожидает от ОС ответа о работе в правительстве

В четверг после встречи с СЗК и "Прогрессивными" кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Эвика Силиня сослалась на заявление президента Эдгара Ринкевича о том, что формирование правительства должно идти быстрыми темпами.

Сегодня Силиня пригласила на переговоры по созданию четырехпартийной коалиции представителей СЗК, "Прогрессивных" и "Объединенного списка", однако представители "Объединенного списка" на переговоры не явились.

Силиня хочет сформировать правительство из этих партий, а "Объединенный список" предпочел бы сохранить существующую коалицию, в которой работают "Новое Единство", "Объединенный список" и "Национальное объединение", СЗК мог бы быть принят в нее только на жестких условиях, а "Прогрессивных" по предложению "Объединенного списка" следовало бы оставить за пределами коалиции. Аналогичной позиции придерживается и Нацобъединение, представителей которого Силиня на официальные переговоры больше не приглашает.

В свою очередь, СЗК и "Прогрессивные" пока стараются не проводить "красных линий" в вопросе сотрудничества с другими политическими силами, допуская работу как в составе коалиции из пяти партий, так и в четырехпартийной модели правительства, а также в трехпартийном варианте, при котором "Новому Единству", СЗК и "Прогрессивным" пришлось бы опираться в Сейме на голоса 52 депутатов.

У "Нового Единства" 26 мест в Сейме, у СЗК - 16, а у "Прогрессивных" - 10, что в совокупности обеспечивает так называемому ядру возможного нового правительства 52 голоса, или минимальное большинство. У "Объединенного списка" 15 депутатов, у Нацобъединения - 13 депутатских мест.