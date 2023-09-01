Божена Рынска: "Бытового и чиновничьего национализма в Латвии нет"

"Бытового и чиновничьего национализма в Латвии нет. Точка", - пишет на своей странице в Facebook светский обозреватель, блогер и противница российского режима Божена Рынска, живущая сейчас в Латвии.
"Сегодня я была в пяти присутственных местах. Везде я спрашивала, можно ли говорить по-русски, так как я недавно в стране. Не было ни одного официального места, где бы мне отказали. Или бы скривили рожу", - заметила Рынска.
Она объяснила, что в строительной управе Юрмалы ей разрешили посадить туи перед собственным домом. И даже удивились, что она поехала брать разрешение для этого, ведь земля под домом принадлежит ей.
"Я была в управлении образования. То, что по закону не обойти, - срок - не разрешили. Но пообещали быстрое содействие в разрешенный срок - мне нужна была господдержка на хороший садик. Она у меня будет.
Я была в мэрии - регистрировала заявление. Писать надо по-латышски. Но мне любезно помогали по-русски.
Я была в собесе - узнать, нет ли у вдовы льгот на что-нибудь - газ, электричество? Нет, увы. Но не стояла в очереди, все окна открыты. И ресепшен, и работники вежливые. После вежливой просьбы говорить на русском согласились без всяких козьих морд", - описала свой день Божена.
Она подчеркнула, что нигде с ней не отказывались говорить по-русски. Все понимали, что она не знает языка, потому что в стране недавно, но главный ключ - вежливость:
"Везде работают латыши. Это слышно по акценту. Но никто из них на вежливый вопрос и объяснения, что я недавно в стране, не скривился.
Ни в одном месте: управление образования, мэрия, водоканал, стройуправление, собес - никто не потребовал приходить в приемные часы, потому что у них все часы приемные. И никто не отказал вежливому "чайнику" в вежливом же объяснении на русском.
Алгоритм следующий: вежливое приветствие на латышском. Вежливый вопрос. Вежливое прощание на латышском".
Ранее о своих наблюдениях в Латвии Божена Рынска рассказала в программе "Открытый разговор" на LR4.
Подробнее:
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!