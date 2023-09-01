Божена Рынска: "Бытового и чиновничьего национализма в Латвии нет"

"Сегодня я была в пяти присутственных местах. Везде я спрашивала, можно ли говорить по-русски, так как я недавно в стране. Не было ни одного официального места, где бы мне отказали. Или бы скривили рожу", - заметила Рынска.

Она объяснила, что в строительной управе Юрмалы ей разрешили посадить туи перед собственным домом. И даже удивились, что она поехала брать разрешение для этого, ведь земля под домом принадлежит ей.

"Я была в управлении образования. То, что по закону не обойти, - срок - не разрешили. Но пообещали быстрое содействие в разрешенный срок - мне нужна была господдержка на хороший садик. Она у меня будет.

Я была в мэрии - регистрировала заявление. Писать надо по-латышски. Но мне любезно помогали по-русски.