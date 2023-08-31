"Советую всем критикам заткнуться": глава МИД Украины о контрнаступлении ВСУ

"Критика медленного продвижения контрнаступления равносильна плевку в лицо украинским солдатам, которые каждый день жертвуют своими жизнями", - заявил Кулеба в кулуарах министерской встречи в Толедо, Испания.

"Я бы посоветовал всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попытаться самим освободить один квадратный сантиметр", - призвал министр.

Перед этим Кулеба поблагодарил министров ЕС за поддержку правительств, а также призвал поставлять Украине больше летального оружия, ракеты большой дальности, бронетехнику и системы ПВО.

Предстоящие в сентябре переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным о возобновлении "зерновой сделки" являются "почти последним шансом" для Москвы вернуться к соглашению, сказал министр.

Кулеба также упомянул "альтернативный коридор для зерна" вдоль черноморского побережья Румынии, но отметил, что для защиты судов с зерном до того, как они войдут в эти воды, необходимы системы ПВО.