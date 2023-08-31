Какой будет погода 1 сентября?

Ночью во многих местах еще пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются сильные осадки, возможна гроза. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Утром температура воздуха опустится до +11...+16 градусов.

Днем лишь местами возможны кратковременные дожди, больше осадков выпадет в Курземе, где также вероятны грозовые ливни. Южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 9-14 метров в секунду, на Южнокурземском побережье - до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус.

В Риге в первый день сентября ожидается частично солнечная погода, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +14 градусов утром и +19 градусов во второй половине дня.