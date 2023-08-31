Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), бывший "министр обороны" самопровозглашенной ДНР, находящийся под стражей в России по обвинению в призывах к экстремизму, заявил о намерении баллотироваться на выборы президента России 2024 года.
Находящийся под стражей Стрелков-Гиркин заявил, что будет баллотироваться на выборах президента России
Свое решение баллотироваться Стрелков мотивировал тем, что, по его собственной оценке, он лучше нынешнего президента Владимира Путина по ряду направлений. Как пояснил Стрелков, Путин слишком доверяет людям и слишком добросердечен, к тому же у него "очень много друзей миллиардеров и прочих бизнесменов, которым он не может ни в чем отказать". В этом отношении он отличается от Путина.
Стрелков также заявил, что считает себя "более компетентным в военном отношении", чем Путин и министр обороны Сергей Шойгу. При этом 52-летний Стрелков признал, что он "не такой спортивный и здоровый", каким был Путин в его годы, поэтому он не сможет "наскучить" избирателям, оставаясь у власти 20 и более лет.
Объявление Стрелков опубликовал в платформе Telegram, где у него более 700 тысяч подписчиков. Пост набрал уже более 13 000 "лайков".
Во вторник, 29 августа, к московский суд принял решение оставить Стрелкова под стражей. Адвокаты просили поместить Стрелкова под домашний арест, так как он не намерен скрываться, а также имеет проблемы со здоровьем. Как сообщалось, Стрекова задержали в его доме в Москве 21 июля. В качестве меры пресечения суд постановил содержать его под стражей.
Против Стрелкова возбуждено уголовное дело за публичные призывы к совершению экстремистской деятельности. Расследование проводит Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Стрелков - один из самых ярых сторонников войны России против Украины. В последнее время он неоднократно критиковал российское руководство и военное командование за военные неудачи.
В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно признал Стрелкова и двух его соратников виновными в сбитии малайзийского пассажирского самолета над Донбассом в июле 2014 года и приговорил его к пожизненному заключению.
Выборы президента в России запланированы на март 2024 года. Почти все наиболее видные российские оппозиционеры сейчас находятся либо в тюрьмах, либо в изгнании, однако по мере приближения выборов российские власти ужесточают репрессии против критиков Кремля среди сторонников войны.
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