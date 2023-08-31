Находящийся под стражей Стрелков-Гиркин заявил, что будет баллотироваться на выборах президента России

Свое решение баллотироваться Стрелков мотивировал тем, что, по его собственной оценке, он лучше нынешнего президента Владимира Путина по ряду направлений. Как пояснил Стрелков, Путин слишком доверяет людям и слишком добросердечен, к тому же у него "очень много друзей миллиардеров и прочих бизнесменов, которым он не может ни в чем отказать". В этом отношении он отличается от Путина.

Стрелков также заявил, что считает себя "более компетентным в военном отношении", чем Путин и министр обороны Сергей Шойгу. При этом 52-летний Стрелков признал, что он "не такой спортивный и здоровый", каким был Путин в его годы, поэтому он не сможет "наскучить" избирателям, оставаясь у власти 20 и более лет.

Объявление Стрелков опубликовал в платформе Telegram, где у него более 700 тысяч подписчиков. Пост набрал уже более 13 000 "лайков".