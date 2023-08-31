Вечером в четверг, 31 августа, после сильных дождей в Риге затопило несколько улиц, среди которых оказалась и Твайка, о чем моно судить по видео, присланном очевидцем.
Как сообщалось, сегодня, 31 августа, до 22:00 на юго-востоке страны объявлено оранжевое грозовое предупреждение.
По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службы, над юго-востоком Латвии собрались грозовые тучи, которые принесут очень сильные дожди с общим количеством осадков 20-29 мм. Также возможен град.
При этом стихия не обошла стороной и Ригу.
Если гидрометеорологические условия причиняют ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или движению общественного транспорта, следует звонить по единому телефону экстренной помощи 112.
Видео: В Риге после сильного ливня затопило улицу Твайка
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