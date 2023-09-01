Видео ⟩ Работа ПВО в Пскове: губернатор сообщил о нейтрализации "единичного неопознанного объекта"

Российские Telegram-каналы опубликовали видео, на которых слышны звуки выстрелов.

"В Пскове снова слышны выстрелы. По информации местных жителей, в городе работает ПВО - вероятно, отражая налет беспилотников", - говорится в сообщении.

Позднее ситуацию прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет", - сообщил он в Telegram.

🇺🇦 ATTACKING PSKOV 🇷🇺



Pskov is again under attack by UAVs.



During the night drone attack the day before yesterday, 4 Il-76s were destroyed there and 2 more were damaged. pic.twitter.com/IsCRH2BIqN — Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 1, 2023

Напомним, Псков находится примерно в 800 километрах от границы Украины, однако Псковская область граничит с Латвией и Эстонией.

В Пскове базируется 334-й военно-транспортный авиационный полк.