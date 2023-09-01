Видео ⟩ Работа ПВО в Пскове: губернатор сообщил о нейтрализации "единичного неопознанного объекта"

Псков, где два дня назад в результате атаки беспилотников на аэропорт были повреждены четыре армейских транспортных самолета, в пятницу ночью вновь подвергся атаке дронов, в городе работала противовоздушная оборона.
Российские Telegram-каналы опубликовали видео, на которых слышны звуки выстрелов.
"В Пскове снова слышны выстрелы. По информации местных жителей, в городе работает ПВО - вероятно, отражая налет беспилотников", - говорится в сообщении.
❗️BREAKING: New drone attack reported in #Pskov, Russia. pic.twitter.com/qLcilUSoTe— KyivPost (@KyivPost) August 31, 2023
Позднее ситуацию прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
"В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет", - сообщил он в Telegram.
🇺🇦 ATTACKING PSKOV 🇷🇺— Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 1, 2023
Pskov is again under attack by UAVs.
During the night drone attack the day before yesterday, 4 Il-76s were destroyed there and 2 more were damaged. pic.twitter.com/IsCRH2BIqN
Напомним, Псков находится примерно в 800 километрах от границы Украины, однако Псковская область граничит с Латвией и Эстонией.
В Пскове базируется 334-й военно-транспортный авиационный полк.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!