Re:Baltica: Что мы видели в Даугавпилсе?

Больше всего мне запомнился Глеб. Мужчина, лет 30-40, сунул голову в палатку из любопытства. Пригласила присесть и поговорить. Начала говорить на латышском, у него шло медленно. В какой-то момент перешли на английский язык (Глеб работал в США и говорит идеально). Сам он из смешанной семьи, которая из Тукумса переселилась в Даугавпилс. Родители отправили в русскую школу, теперь идентифицирует себя как русскоязычный. Дети учатся на латышском, так как это дает больше возможностей в будущем - и просто получше сама школа. "Вы, латыши, не можете понять, что русских нельзя ничему научить при помощи законов и наказаний, - сказал Глеб. - Вам нужно просто объяснить, что ваших мало, и, если все живущие в Латвии не будут знать латышский язык, он исчезнет, а мы же этого не хотим". "В Даугавпилсе этот подход может сработать?" - не скрываю я скепсиса. "Конечно. Почему нет?" - ответил Глеб.