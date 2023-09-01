Фото ⟩ Прошла акция протеста против продления срока сдачи экзамена по латышскому для граждан РФ

В пятницу, 1 сентября, в 15 часов у здания Министерства внутренних дел прошла акция протеста против идеи дать гражданам России еще два года на сдачу экзамена по государственному языку.
Мероприятие организовало общество Atļautais Paņēmiens.
Организаторы мероприятия настаивают на том, что ответственность за ВНЖ и пребывание граждан других стран в Латвии лежит на министре внутренних дел Марисе Кучинскисе, поэтому протест прошел у здания министерства.
В мероприятии приняли участие около 50 человек.
Напомним, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей против планируемых поправок к Закону об иммиграции, согласно которым проживающие в Латвии граждане России должны будут не позднее чем через два года сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы иметь возможность продолжать легально проживать в Латвии.
Представитель инициативы Янис Берзиньш предлагает придерживаться того, что было установлено до сих пор в отношении выполнения требования о знании государственного языка для получения ВНЖ.
Инициатива предусматривает сохранение условия лишения ВНЖ тех, кто не сдал или не подал заявление на сдачу экзамена на знание государственного языка до 1 сентября.
Уже сообщалось, что правительство поручило Министерству внутренних дел подготовить поправки к Закону об иммиграции, которые обяжут проживающих в Латвии граждан России не позднее чем через два года сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы иметь возможность легально продолжать проживать в Латвии.
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