"Объединенный список" не поддержит правительство с СЗК

ОС заявил, что "не будет поддерживать нестабильное правительство, которое ослабляет безопасность и международную репутацию государства при решающем влиянии Лембергса".

В то же время ОС выражает готовность продолжить переговоры о создании более подходящей модели правительства.

Представители ОС утверждают, что, хотя президент Эдгар Ринкевич призвал начать формирование правительства с чистого листа, указав на возможность привлечения пяти партий к формированию коалиции, "Новое Единство" и кандидат в премьер-министры Эвика Силиня выбрали "не работать над правительством, которое лучше всего соответствует интересам безопасности Латвии, а выполнять скрытые от общества соглашения".

По мнению партийного объединения, за неделю переговоров от правительства было "манипулятивно отстранено" Национальное объединение, а предложения ОС по снижению влияния подсанкционных лиц игнорировались.

"Вместо этого прозвучали ультимативные предложения присоединиться к нестабильному и не основанному на ценностях правительству и фактически отмыть влияние олигарха, находящегося под санкциями", - подчеркивают политики ОС.