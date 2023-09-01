"Объединенный список" не поддержит правительство с СЗК

"Объединенный список" (ОС) принял решение не присоединяться к будущему правительству, сформированному "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными", говорится в заявлении, опубликованном ОС.
ОС заявил, что "не будет поддерживать нестабильное правительство, которое ослабляет безопасность и международную репутацию государства при решающем влиянии Лембергса".
В то же время ОС выражает готовность продолжить переговоры о создании более подходящей модели правительства.
Представители ОС утверждают, что, хотя президент Эдгар Ринкевич призвал начать формирование правительства с чистого листа, указав на возможность привлечения пяти партий к формированию коалиции, "Новое Единство" и кандидат в премьер-министры Эвика Силиня выбрали "не работать над правительством, которое лучше всего соответствует интересам безопасности Латвии, а выполнять скрытые от общества соглашения".
По мнению партийного объединения, за неделю переговоров от правительства было "манипулятивно отстранено" Национальное объединение, а предложения ОС по снижению влияния подсанкционных лиц игнорировались.
"Вместо этого прозвучали ультимативные предложения присоединиться к нестабильному и не основанному на ценностях правительству и фактически отмыть влияние олигарха, находящегося под санкциями", - подчеркивают политики ОС.
ОС утверждает, что это, очевидно, доказывает скрытые договоренности и обязательства перед вентспилсским политиком Айваром Лембергсом, которые были заключены во время президентских выборов и которые оказались "более обязательными и нерушимыми, чем интересы национальной безопасности и репутация государства".
В ОС считают, что это подтверждает готовность "Нового Единства" и "Прогрессивных" предать свои ранее высказанные "твердые и принципиальные" взгляды на борьбу с коррупцией, олигархами и разворовыванием государства. "Это были пустые слова на протяжении многих лет. Скрытые договоренности, интересы и горячее желание немедленно занять министерские и другие должности оказались более важными", - говорится в заявлении партийного объединения.
Напомним, кандидат на должность премьер-министра Эвика Силиня сообщила, что работа над декларацией будущего правительства начнется в понедельник, 4 сентября, с теми партиями, которые выразили "явное желание" работать.
Силиня подчеркивает, что дверь была открыта для всех и остается открытой, "но затягивание сроков, практикуемое отдельными партиями, уже неприемлемо".
В пресс-конференции примут участие Силиня, председатель партии "Единство" Арвил Ашераденс и член правления "Единства", заместитель председателя фракции Эдмунд Юревиц.
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