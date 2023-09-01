Названы самые популярные имена мальчиков и девочек в начальной школе

В лидерах имен среди мальчиков - Ральф, Карлис, Эмилс, Артем, Александр, Даниэль и Артур. Среди девочек - Алисе, Анна, Виктория, Элизабете, Паула, Эльза и Катрина.

В Риге родители учеников начальных классов чаще всего назвали мальчиков Роберт, Александр, Артем, Густав, Карлис, Марк, Максим, Эрнест, Артур и Маркус. А девочек - София, Анна, Эмилия, Марта, Алисе, Виктория, Элизабете, Мария, Анастасия и Паула.

В Рижском районе мальчиков-первоклассников чаще всего зовут Густав, Роберт, Ральф, Карлис, Екаб, Маркус, Эрнест, Оливер, Эмиль и Марк. В свою очередь, девочек - Эмилия, Марта, София, Алисе, Анна, Паула, Эльза, Элизабете, Эстер и Катрина.

В Видземе популярны имена Роберт, Янис, Маркус, Густав, Эмиль, Карлис, Ральф, Кристер, Артур и Адриан. У девочек - Марта, Эмилия, Алисе, Паула, Кейт, Дарта, Эвелина, Эстер, Эльза и Элизабете.

В Курземе - Роберт, Ральф, Карлис, Густав, Адриан, Эмиль, Маркус, Оливер, Валтер и Эрнест, а также Эмилия, Марта, София, Алисе, Анна, Паула, Эльза, Элизабете, Габриэлла и Кейт.

В начальной школе Земгале чаще всего встретишь имена Роберт, Маркус, Густав, Адриан, Ральф, Артур, Эмиль, Карлис, Янис и Даниэль, а также Алисе, Марта, София, Эмилия, Паула, Эвелина, Виктория, Никола, Кейт и Катрина.

В свою очередь в Латгале в топе Артем, Максим, Даниэль, Александр, Егор, Никита, Тимур, Кирилл, Илья и Маркус, а также София, Виктория, Анастасия, Алисе, Милана, Ксения, Дарья, Анна, Арина и Эвелина.