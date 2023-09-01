Из-за сильного урагана в Прейльском крае повреждены десятки домов

В течение четырех минут ураган пронесся над краем в определенной полосе, и в этой полосе нет ни одного дома, который не был бы поврежден, сообщил исполнительный директор.

В Яунциемсе, где есть так называемые ливанские дома, сильно повреждено около десяти домов и примерно столько же в Яунаглоне. Зимелис рассказал, что у некоторых домов полностью сорвало крышу, а у других - частично. На штормовой полосе был полностью разрушен кемпинг. Имущество, принадлежащее муниципалитету, не пострадало.

Каждый день идет дождь, и, конечно, в настоящее время эти дома непригодны для проживания, пояснил исполнительный директор. На данный момент жители поврежденных домов укрылись у родственников и друзей. Хотя у муниципалитета есть готовые жилые площади, но с такой просьбой в самоуправление пока никто не обращался.

Сегодня Зимелис вместе с председателем думы Арийсом Вуцансом и представителями администрации Аглонской волости осматривают поврежденные здания, информируют жителей о возможностях получения помощи от самоуправления и фиксируют повреждения.

Самоуправление немедленно предоставит жителям денежное пособие в размере 500 евро еще до окончательной оценки ущерба. Дальнейшая помощь будет определена после оценки ущерба.

После обследования повреждений в городской думе состоится оперативное совещание, чтобы организовать работу предприятия Preiļu saimnieks во время выходных для проведения первых ремонтных работ. В понедельник, 4 сентября, пройдет заседание Комитета по развитию думы и, скорее всего, после этого внеочередное заседание думы, на котором будет принято решение о выделении финансовых ресурсов, сообщил исполнительный директор.