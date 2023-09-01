Письмо с требованием покинуть Латвию могут получить несколько тысяч граждан РФ

"С завтрашнего дня ничего не будет. Потому что до сегодняшнего дня еще можно подать документы. Мы еще получаем документы. Закон дает нам 10 рабочих дней, чтобы мы эту информацию обобщили, получили информацию из Государственного центра содержания образования, кто записался на повторный экзамен по языку", - говорит глава PMLP Майра Розе.

С 11 по 15 сентября будет проходить отбор тех граждан, которые смогут оставаться в Латвии. Также часть людей запросили ВНЖ.

"И примерно у 4- 5 тысяч человек ничего этого не будет, тогда действие их вида на жительство в системе будет прервано. Им на неделе с 18-го числа разошлем письма, что до 2 декабря им надо покинуть Латвию", - сказала она.

Люди, у которых ВНЖ будет аннулирован, потеряют социальные гарантии в Латвии. Для тех, кто уже подал все документы и получил ответ ничего не изменится. Их документы рассмотрят в течение года.