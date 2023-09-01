Письмо с требованием покинуть Латвию могут получить несколько тысяч граждан РФ

Сегодня, 1 сентября, истекает срок действия постоянных видов на жительство в Латвии, выданных гражданам РФ, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии. Письмо с требованием покинуть Латвию от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) могут получить несколько тысяч граждан РФ, сообщает передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.
"С завтрашнего дня ничего не будет. Потому что до сегодняшнего дня еще можно подать документы. Мы еще получаем документы. Закон дает нам 10 рабочих дней, чтобы мы эту информацию обобщили, получили информацию из Государственного центра содержания образования, кто записался на повторный экзамен по языку", - говорит глава PMLP Майра Розе.
С 11 по 15 сентября будет проходить отбор тех граждан, которые смогут оставаться в Латвии. Также часть людей запросили ВНЖ.
"И примерно у 4- 5 тысяч человек ничего этого не будет, тогда действие их вида на жительство в системе будет прервано. Им на неделе с 18-го числа разошлем письма, что до 2 декабря им надо покинуть Латвию", - сказала она.
Люди, у которых ВНЖ будет аннулирован, потеряют социальные гарантии в Латвии. Для тех, кто уже подал все документы и получил ответ ничего не изменится. Их документы рассмотрят в течение года.
По словам главы PMLP, год на рассмотрение нужен потому, что число претендентов на новый ВНЖ очень большое, нужно также провести проверку безопасности, она занимает очень много времени.
Всего получены документы от более чем 13 тысяч человек, сообщили в PMLP. Около 6 000 человек подали заявки на повторную сдачу экзамена латышского языка. Им письма с требованием покинуть Латвию отправляться не будут. Их статус сохранится до конца декабря, в соответствии с нынешней редакцией Закона об иммиграции.
"Мы знаем, что в Сейме запланированы дискуссии по поправкам и какими они будут. В зависимости от этого, возможно, что-то изменится и в нашей работе", - уточнила Розе.
Действующая редакция Закона об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного ВНЖ, выданного гражданам России, истекает 1 сентября 2023 года. Чтобы жить в Латвии, им необходимо подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС), а для его получения - предоставить в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) справку о знании государственного языка на уровне А2 и подтверждение о наличии финансовых ресурсов.
В последний момент перед вступлением норм в силу правительство решило поручить МВД подготовить поправки, которые предусматривали бы для граждан России, проживающих в Латвии, еще два года, в течение которых они должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы легально продолжать оставаться в Латвии. Правительство приняло такое решение, поскольку пришло к выводу, что примерно 10 000 из 25 316 российских граждан, проживающих в Латвии и имеющих постоянный вид на жительство, не подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, поэтому им придется покинуть страну.
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