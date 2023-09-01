Чакша: "Запрет говорить на русском на перемене - это слишком"

В пятницу, 1 сентября, и. о. министра образования и науки Анда Чакша заявила в программе "ТЧК" на Rus.LSM, что школьникам в учебных заведениях нельзя запретить разговаривать на родном языке на переменах между уроками.
"Нет такого закона, что нельзя с одноклассниками в школе говорить на другом языке. Это, наверное, правило самой школы. Может быть, они так слишком стараются создать языковую среду. И это обычно не работает - это вызывает обратный эффект с точки зрения психологии", - считает она.
"Если мы говорим о создании среды - то это возможность разговаривать на латышском с учителями, с друзьями, одноклассниками. (...) Если мы внедряем систему наказаний и пытаемся вот таким образом ограничивать - я думаю, это не совсем правильно! Здесь нужно больше работать с тем, чтобы детям создавать возможности", - добавила Чакша.
На вопрос в эфире программы "ТЧК", можно ли запретить общение на русском языке на переменах, Чакша ответила так: "Я думаю, что нет! Думаю, не могут запретить разговаривать ни на каком языке. Может, на эстонском они хотят разговаривать - может, они так тренируют язык. Я бы сказала, что нет - но тогда надо спрашивать [в школе], что это за правила, на каком основании они так делают".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!