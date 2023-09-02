Видео ⟩ В Золитуде полуторагодовалый ребенок запер маму на балконе восьмого этажа

"Я увидела женщину, кричащую с балкона 8-го этажа, спросила, что случилось. Она сказала, что ребенок запер ее на балконе, и спросила, могу ли я позвонить ее матери, у которой есть ключи от ее квартиры", - рассказывает Регина. Женщина позвонила матери застрявшей на балконе, однако та сообщила, что не сможет приехать сразу, так как находится далеко и без машины.

Ситуацию усугубляло то, что в квартире осталась включенной газовая плита. "Представляю, что может сделать маленький ребенок один в квартире. Я решила вызвать спасателей", - сказала Регина.

"Пожарные и спасатели с помощью лестницы спустились с балкона девятого этажа на балкон восьмого, открыли дверь и впустили человека обратно в квартиру", - рассказывает представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.

Как говорит Регина, в подобных ситуациях появляется много "советчиков". Кто-то говорит, что мать должна была выбить окно, кто-то - что дверь можно выломать силой. Однако у матери под рукой не было какого-либо тяжелого предмета, а разбивание стекла могло быть опасно как для самой женщины, так и для ребенка.

Регина отметила, что ни одной матери не пожелает попасть в такую ситуацию и что никогда нельзя проходить мимо, когда кто-то зовет на помощь. Женщина также добавила, что, поделившись историей в социальных сетях, она узнала, что подобные случаи происходят регулярно.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)