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Reuters: США поставят Украине снаряды с обедненным ураном

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Президент США Джой Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским
Президент США Джой Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским Фото: SUSAN WALSH/AFP

Администрация президента США Джо Байдена впервые приняла решение о поставке в Украину бронебойных снарядов с обедненным ураном, следует из документа, полученного информационным агентством Reuters.

О решении агентству также сообщили два официальных источника.

Снаряды, способные пробить броню российских танков, включены в новый пакет военной помощи США. Этот пакет будет анонсирован на следующей неделе. В зависимости от того, что еще включат в пакет помощи, его стоимость составит от 240 до 375 миллионов долларов, рассказал один из чиновников США. По словам собеседников издания, стоимость и содержимое пакета пока уточняются.

Эти снаряды могут использоваться при стрельбе из орудий танков Abrams. По словам источника, связанного с военной помощью Украине, партия танков Abrams прибудет в Украину "в ближайшие недели". Politico писало, что танки поставят Украине в середине сентября.

О том, что администрация Байдена может одобрить поставки украинской армии снарядов с обедненным ураном для танков Abrams, The Wall Street Journal сообщала еще в июне.

В марте Минобороны Великобритании сообщало, что вместе с танками Challenger-2 отправит ВСУ бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. В ответ российский лидер Владимир Путин заявил, что "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом". Лондон обвинил Путина в "намеренном дезинформировании". На этом фоне тот объявил, что РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Весной премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране собираются создать сервисный центр для танков Abrams, а также производство боеприпасов с обедненным ураном.

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